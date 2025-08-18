大稻埕夏日節煙火8/20擴大施放！綻放600公尺 舞台提前開唱

20日晚間8時即將施放的300秒主題煙火秀，將整併原8月13日主題煙火，且加長施放面寬，舞台演出也將擴大辦理。（資料照，記者劉信德攝）

2025/08/18 15:09

〔記者蔡愷恆／台北報導〕2025大稻埕夏日節日前因楊柳颱風取消13日煙火施放及音樂展演，台北市政府觀光傳播局局長余祥今（18）日宣布，20日晚間8時即將施放的300秒主題煙火秀，將整併原8月13日主題煙火，且加長施放面寬，舞台演出也將擴大辦理。觀傳局也提醒，20日晚間將針對活動周邊市區道路交通管制，並將視情況擴大彈性管制範圍。

余祥表示，「大稻埕夏日節」將在20日晚間8時施放300秒煙火秀，整併原訂8月13日的煙火發數，此外，將加長施放面寬，讓煙火秀視覺效果達600公尺；舞台表演也將提前至下午4時30分開唱，由原訂13日登場的紙鳶、伯爵白率先登場，隨後NeaR Band你阿伯、沈默紳士、Denzel Cheng、固定客接力演出。

觀傳局表示，6日舉辦首場活動，不僅吸引6.8萬人次參與，更帶動周邊商圈人潮。據業者說法，大稻埕貨櫃市集較平日週三業績成長5成、鄰近寧夏夜市業績更較平日成長1倍，延三夜市也有5成的業績提升。

觀傳局提醒，20日晚間7時至9時30分，針對活動周邊市區道路交通管制，並將視情況擴大彈性管制範圍，會場周邊公車路線也將配合人潮加密班次；另大稻埕碼頭水門自晚間7時至9時30分進行車輛管制，淡3號至淡5號水門車輛禁止進出（含機車、自行車）。

觀傳局呼籲民眾搭乘捷運再步行前往活動地點，中和新蘆線搭至大橋頭站下車；淡水信義線可至雙連站下車，而搭乘松山新店線之民眾，則建議搭至北門站下車，再步行至水門進入活動場域。

