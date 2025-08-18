為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    抽驗全台30件枸杞全含重金屬 高市衛局：鎘、鉛未列檢驗項目

    台灣消保協會呼籲政府應對市售枸杞修正標準、加強監管。（資料照）

    台灣消保協會呼籲政府應對市售枸杞修正標準、加強監管。（資料照）

    2025/08/18 14:48

    〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣消保協會今（18）日公布抽樣全台市售30件枸杞，全數驗出包括鎘、鉛的重金屬，引發消費者擔憂，高雄市衛生局說明，枸杞為乾燥脫水食品，依食藥署「食品中污染物質及毒素衛生標準」，重金屬不在該食品抽驗項目，將建請食藥署參酌並依專業風險評估。

    衛生局指出，枸杞屬於已乾燥脫水食品，依據衛福部食藥署訂定之「食品中污染物質及毒素衛生標準」，枸杞不在該標準附表一「食品中重金屬之限量」所列需檢驗食品類別，故目前重金屬不在該食品規劃抽驗檢驗項目。

    針對台灣消保協會提及，枸杞在栽種過程中可能因土壤污染、施肥、灌溉水源、加工與乾製過程，累積重金屬，現行檢驗標準是以鮮果為基準，而市售枸杞皆為果乾，但枸杞在乾燥過程中，水分大量流失，重金屬含量相對濃縮，消費者長期食用仍有潛在健康風險。

    衛生局回應，將建請食藥署參酌並依專業風險評估，重新檢視檢驗項目並修訂相關衛生標準。

    衛生局也說明，為避免業者為使枸杞顏色鮮豔及防蟲所需，使用蘇丹色素、過量二氧化硫及農藥，總計2021年至2025年共抽驗41件枸杞，檢驗結果在農藥殘留、二氧化硫或蘇丹色素皆符合規定。其中，二氧化硫檢驗標準為0.50g/kg以下、農藥殘留依檢出農藥種類對照法規標準判定、蘇丹色素則為不得檢出。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播