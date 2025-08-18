抽驗全台30件枸杞全含重金屬 高市衛局：鎘、鉛未列檢驗項目

台灣消保協會呼籲政府應對市售枸杞修正標準、加強監管。（資料照）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣消保協會今（18）日公布抽樣全台市售30件枸杞，全數驗出包括鎘、鉛的重金屬，引發消費者擔憂，高雄市衛生局說明，枸杞為乾燥脫水食品，依食藥署「食品中污染物質及毒素衛生標準」，重金屬不在該食品抽驗項目，將建請食藥署參酌並依專業風險評估。

衛生局指出，枸杞屬於已乾燥脫水食品，依據衛福部食藥署訂定之「食品中污染物質及毒素衛生標準」，枸杞不在該標準附表一「食品中重金屬之限量」所列需檢驗食品類別，故目前重金屬不在該食品規劃抽驗檢驗項目。

針對台灣消保協會提及，枸杞在栽種過程中可能因土壤污染、施肥、灌溉水源、加工與乾製過程，累積重金屬，現行檢驗標準是以鮮果為基準，而市售枸杞皆為果乾，但枸杞在乾燥過程中，水分大量流失，重金屬含量相對濃縮，消費者長期食用仍有潛在健康風險。

衛生局回應，將建請食藥署參酌並依專業風險評估，重新檢視檢驗項目並修訂相關衛生標準。

衛生局也說明，為避免業者為使枸杞顏色鮮豔及防蟲所需，使用蘇丹色素、過量二氧化硫及農藥，總計2021年至2025年共抽驗41件枸杞，檢驗結果在農藥殘留、二氧化硫或蘇丹色素皆符合規定。其中，二氧化硫檢驗標準為0.50g/kg以下、農藥殘留依檢出農藥種類對照法規標準判定、蘇丹色素則為不得檢出。

