    台南8/18增2處違停科技執法、1測速照相 宣導期2個月

    台南市警局在交通要道上架設的科技執法設備。（資料照，台南市警局交通大隊提供）

    台南市警局在交通要道上架設的科技執法設備。（資料照，台南市警局交通大隊提供）

    2025/08/18 14:45

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局交通大隊為防制交通事故、減少交通違規對於行車順暢的影響，評估易肇事路段（口）相關數據、違規態樣及道路順暢度，規劃增設南區與東區2處違規停車科技執法設備及善化區1處固定式測速執法設備，並於8月18日上線啟用，有2個月宣導期，請用路人留意。

    新執法設備地點如下：
    ●違規停車科技執法設備2處：南區西門路段（藍晒圖文創園區前公車站周邊）及東區小東路段（成大醫院門診大樓前公車站周邊）
    ●固定式測速1處：善化區台19甲線21.3公里處。

    市警局交大指出，本次新增科技執法設備，以取締「違規停車」為主，提醒駕駛人於黃線（禁止停車線）停車時，留意不得停放超過3分鐘的規定，為避免部分民眾不熟稔路況，並讓駕駛人瞭解建置後的交通環境，將從8月18日起展開2個月宣導期，2個月後才會正式舉發。

    此外，已啟用的部分科技執法設備，經檢討分析交通事故及違規等態樣後，對2處做調整，1、歸仁區高鐵台南站前U型載客車道違規停車科技執法，偵測範圍延伸至出口處，提醒駕駛人注意車輛停放的相關規範及時限；2、新市區樹谷大道與紫楝路（王甲路口）固定式執法，南往北測速照相偵測範圍擴充至機慢車道（時速限制每小時40公里），提醒駕駛人勿超速。

    上述新增及調整的執法地點與相關細節，均已公告在市警局官網，提供民眾查詢。交警大隊強調，建置科技執法非以處罰為目的，是為了導正、遏止部分駕駛人不良習慣，防制交通事故、維護道路順暢。

    台南市從八月十八日起新增兩處違規停車科技執法與一處固定式測速照相，向民眾宣導期有兩個月。（南市警局交通大隊提供）

    台南市從八月十八日起新增兩處違規停車科技執法與一處固定式測速照相，向民眾宣導期有兩個月。（南市警局交通大隊提供）

