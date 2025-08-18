全國終身學習楷模 新北8師生獲獎

楊秀清從電腦新手起步，不斷學習到擔任出版社月刊編輯者。（圖由新北市教育局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕教育部日前公告「全國終身學習楷模」結果，新北市教育局長張明文表示，新北共抱得8個獎項，其中包括「學習者」優等獎得主詹玉鳳、洪佳玉、楊鵑禎及楊秀清4位女士，以及「教學者」優等獎得主劉紀淑和、傅萬壽、何滿妹及葉春騰等4位教師，展現新北終身學習精神，得獎者將在10月教育部終身學習節、11月新北市學習型城市博覽會中表揚。

教育局指出，楊秀清從DOS系統電腦初學者進階到人工智慧課程探索，即使曾因手術視力受損，仍勤奮向學，還挑戰學習氣球造型、手語服務與太極拳；她年輕時便學習手語，也發揮這項專長長年協助聾啞朋友，退休後仍活躍於安坑樂齡學習中心，並擔任新北終身學習諮詢師。

教育局介紹，詹玉鳳經營車床工廠之餘，還要照顧生病的兒子，24年來卻未曾放棄學習，跨足影像、音樂、生態等領域，拍攝100多支庶民生活紀錄片，並以淺顯易懂方式推廣太陽能與環境教育，更帶領年輕世代認識傳統車床技藝，並與兒子共同進修。

教育局表示，後續將公開表揚8位楷模，期待帶動全民學習風潮，市府持續打造友善多元的終身學習環境，將持續結合各方資源提供學習機會。

詹玉鳳（左二）在百工文化市集擺攤介紹車床文化。（圖由新北市教育局提供）

