台南向卓揆提防洪計畫強化沿海排水韌性 總經費17.6億

市長黃偉哲與水利局視察青鯤鯓碼頭護岸防汛準備情形。（台南市政府提供）

2025/08/18 14:24

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市府持續與中央合作，透過慰助、修繕與復建計畫，協助災民盡速恢復生活環境，爭取強化沿海排水系統韌性，已向行政院長卓榮泰提出「沙洲復育與大寮排水整治」等中長期防洪加強計畫，總經費17.6億元。

丹娜絲颱風後，台南市水利局於7月14日完成七股區西寮社區防洪牆加高，採用混凝土預鑄塊工法長度約600公尺，高度提升60公分，施工迅速又有效用；面對接下來天文大潮，7月20日再完成將軍區青鯤鯓社區西南航道防洪牆加高工程約400公尺，及於7月25日完成七股區鹽埕里176線、8月10日完成第2道防線土堤強化，確保鹽埕社區及重要聯絡道路無積淹水。

而面對楊柳颱風考驗，市長黃偉哲前往七股區西寮檢視防汛整備情形，並指示水利局立即完成3台移動式抽水機增佈，隨即前往將軍區青鯤鯓碼頭視察碼頭護欄加高情況及倒伏閘門運作情形。針對鯤溟里周里長反映老舊結構滲水問題，立即啟動搶修作業打設鋼板樁圍堰作業，將以最快速度進行應急補強。

水利局長邱忠川表示，為提供有修繕屋頂災民合理價格、品質，水利局與媒合廠商持續加緊腳步，截至17日接到公所提供需媒合家數約375戶，已勘查及估價中戶數為294戶，其中35戶已簽約，2戶已完工、18戶準備施工；防汛工作告段落後，水利局全面增加人力投入七股區房屋修繕工作，累計目前已投入逾218人次。

面對極端氣候挑戰，黃偉哲向行政院長卓榮泰提出「沙洲復育與大寮排水整治」等中長期整體防洪加強計畫，總經費達17.6億元，涵蓋沙洲復育、防潮閘門、大寮排水護岸整治、社區抽排設施改善等多項工程，守護市民的生活與希望。

市長黃偉哲視察七股區西寮社區水利設施。（台南市政府提供）

將軍區青鯤鯓碼頭戶外滲漏搶修工程施工中。（台南市政府提供）

