0403震損修繕完成！ 花蓮佐倉步道8/21起開放

花蓮市近郊最熱門的登山步道佐倉步道去年0403強震後多處坍崩受損，農業部林業及自然保育署經過一年多修復，將在21日重啟。（花蓮分署提供）

2025/08/18 14:25

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市近郊最熱門的登山步道佐倉步道去年0403強震後多處坍崩受損，農業部林業及自然保育署啟動修復，林保署花蓮分署指出，將於8月21日上午8點正式重新開放，讓山友重返山林，欣賞奇萊平原、花東縱谷與太平洋的壯麗景致，當天慶祝重啟將在門口設置「山林知事村」互動站點，提供手機有獎徵答活動。

花蓮分署指出，去年地震後步道2.6至3.95公里間多處邊坡坍方，設施也嚴重毀損，當時即刻封閉並啟動修復。歷經1年5個月，已完成0K+500、2K+580及3K+500三處邊坡防護工程，並拆除結構受損的第一觀景平台，另增設多座水塔，確保3K處廁所能儲備一年用水，降低水管維修人員在險峻地形作業的風險。

後續仍將持續辦理第一觀景平台新建、第四觀景平台修繕及1K+500護坡工程，逐步提升步道設施安全。分署長黃群策說，整修後的佐倉步道在通行安全與登山體驗上皆有明顯提升。他也提醒，山友經過1.5K及2.55K裸岩邊坡時，務必加快通行並注意工程車進出，以保障安全。花蓮分署將於21日上午8時至下午4時在佐倉步道館，提供手機有獎徵答，參與者可獲得精美小禮物，並學習無痕山林理念。

花蓮市近郊最熱門的登山步道佐倉步道去年0403強震後多處坍崩受損，農業部林業及自然保育署經過一年多修復，將在21日重啟，圖為步道3K處的觀景平台。（花蓮分署提供）

花蓮市近郊最熱門的登山步道佐倉步道去年0403強震後多處坍崩受損，農業部林業及自然保育署經過一年多修復，將在21日重啟，圖為2.58K護坡完工。（花蓮分署提供）

花蓮市近郊最熱門的登山步道佐倉步道去年0403強震後多處坍崩受損，農業部林業及自然保育署經過一年多修復，將在21日重啟，可遠眺奇萊平原。（花蓮分署提供）

