    生活

    馬公觀音亭電子鐘損壞未修惹怨 葉竹林促澎縣府檢修

    觀音亭電子時鐘停擺多時，對於晨泳客造成不便。（圖由葉竹林服務處提供）

    觀音亭電子時鐘停擺多時，對於晨泳客造成不便。（圖由葉竹林服務處提供）

    2025/08/18 14:15

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖知名景點馬公觀音亭，是當地民眾晨泳、運動的重要場所，也是每年澎湖國際海上花火節、澎湖國際追風音樂節舉辦的主舞台區，但場內大型電子鐘自楊柳颱風過後故障至今未修復，引發民眾不滿。前馬公市長葉竹林近日前往現場查看，在了解情況後，呼籲縣長陳光復應立即檢修電子鐘及環境改善。

    葉竹林指出，許多前往觀音亭晨泳民眾都未配戴手表，主要靠園區內大型電子鐘掌握時間，如今卻傳出長期停擺，對於晨泳客造成不便。更讓人遺憾的是，觀音亭周邊雜草叢生、落葉垃圾堆積，民眾多次反映卻遲無下文，不僅影響運動休憩品質，更損及澎湖觀光形象及門面。

    葉竹林強調，觀音亭是居民與遊客共享的重要休憩遊樂空間，澎湖縣政府應盡速派員檢修電子鐘並清理環境，同時也呼籲民眾及遊客自律，不要隨手丟垃圾，「讓我們一起守護澎湖的乾淨與美麗。」才能讓觀音亭的美持續發揚光大，保留馬公市區最後一塊休憩園區，才能維持都市之肺的潔淨。

    雖然澎湖國際海上花火節，已圓滿落幕，但緊接而來的是澎湖國際追風音樂燈光節，主舞台都是以觀音亭園區為主，其中燈光節裝置藝術，更是遍布整個園區，因此環境整理更攸關澎湖觀光門面觀感，不容有關單位輕忽，應主動發現問題，進而解決問題，才是民眾之福。

    馬公觀音亭環境髒亂，即將舉行澎湖國際追風音樂燈光節門面堪憂。（圖由葉竹林服務處提供）

    馬公觀音亭環境髒亂，即將舉行澎湖國際追風音樂燈光節門面堪憂。（圖由葉竹林服務處提供）

    圖 圖
    圖 圖
