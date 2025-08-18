中華郵政斥資4.6億元金門山外郵局營業大樓動土

中華郵政公司金門山外郵局營業大樓興建動土典禮，董事長王國材（右5）、金門縣副縣長李文良（右6）、立委陳玉珍（右4）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右9）等人主持動土典禮。（記者吳正庭攝）

2025/08/18 14:02

〔記者吳正庭／金門報導〕中華郵政公司今天舉辦金門山外郵局營業大樓興建動土典禮，新郵局是一座地下1層、地上4層鋼筋混凝土建築物，造價4億5980萬元，中華郵政表示，將繼續扮演金門的「好厝邊」，提供鄉親更優質的郵政服務；針對金門籍立委陳玉珍的期許，以金門地理位置的特殊性，朝跨境電商、兩岸物流中心的目標努力。

動土典禮由中華郵政公司董事長王國材主持，金門縣副縣長李文良、國民黨籍立法委員陳玉珍、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金湖鎮長陳文顧等人出席見證。

王國材說，金門是一塊充滿歷史與文化底蘊的寶地，中華郵政在金門3鎮3鄉 都有郵局，加上尚義機場共有7個郵局，郵局提供郵務、存款，是金門的「好厝邊（好鄰居）」。他說，其中山外郵局的前身「金門第1軍郵局」，設於1956年，至今70年，整個建築非常老舊，包括1樓的服務窗口也空間不足，盼興建新郵局大樓，可以提供更優質的服務。

王國材說，新郵局外觀是閩南建築風格，與在地建築呼應，未來除提供郵務，還包括商業性質活動；工程總經費約4億5980萬元；他幽默提醒，新大樓不要像金門大橋工程一樣「拖了好幾任部長」，要求承商務必在2028年如期如質完工，讓金門鄉親獲得更好的服務空間，山外郵局同仁有更好的辦公環境。

陳玉珍說，基於金門位於兩岸特殊的地帶，有關兩岸的物流、跨境電商，是1個可以發展的空間，期許兩岸物流中心能在王國材手上作起來，相信應該沒有問題。

