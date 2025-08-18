為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北中和中正路往板橋試辦內側開放右轉 持續評估長期可行性

    市府試辦中正路、建康路口往板橋方向內側車道開放右轉，並封閉上游內、外側車道橋墩分隔島缺口。（新北市交通局提供）

    市府試辦中正路、建康路口往板橋方向內側車道開放右轉，並封閉上游內、外側車道橋墩分隔島缺口。（新北市交通局提供）

    2025/08/18 14:07

    〔記者黃子暘／新北報導〕為改善新北市中和區中正路（建康路至連城路段）往板橋方向外側平面車道車行秩序，市府交通局專門委員林昭賢指出，市府試辦中正路、建康路口往板橋方向內側車道開放右轉，並封閉上游內、外側車道橋墩分隔島缺口，經7天觀察，車流秩序明顯提升，市府將持續觀察車流情況，滾動式檢討及評估長期封閉缺口可行性。

    林昭賢表示，現場觀察，試辦開始的2天，可能駕駛人尚不熟悉新措施，使得台64線下匝道車流回堵至中和交流道出口上方匯流點，交通局派員調整號誌時相及週期秒數，增加台64下匝道至中正路建康路口內側車道早開綠燈時相，並請中和警分局協助疏導，已紓解台64下匝道車流。

    林昭賢說，上、下午尖峰時段已無下匝道車輛從分隔島缺口切換車道，進而與外側車道直行車流交織、互相干擾的情形；市府將持續觀察車況，滾動式調整並評估長期封閉缺口可行性。

    市府試辦中正路、建康路口往板橋方向內側車道開放右轉，並封閉上游內、外側車道橋墩分隔島缺口。（新北市交通局提供）

    市府試辦中正路、建康路口往板橋方向內側車道開放右轉，並封閉上游內、外側車道橋墩分隔島缺口。（新北市交通局提供）

