文澳市場活化訛傳拆遷 馬公市公所主秘親上火線說明

文澳市場即將進行整修改建工程，攤販誤以為要強制撤離，引發誤解。（記者劉禹慶攝）

2025/08/18 13:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對文澳市場準備進行改建整修工程，新近攤販收到馬公市公所公文，要求進行活化同意調查，不同意可以撤租領取補助金，攤販誤解為要求撤攤，引發群情激憤。馬公市公所主秘陳志謙親上火線，前往文澳市場說明，允諾擇期召開說明會，白紙黑字進行協調溝通。

25年前馬公市公所因應文澳新市鎮逐漸形成，由原本北辰商場分出部分攤販，前往新建文澳市場開天闢地，卻未如當初預期分散人潮，多年後文澳市場僅剩下10餘家攤商繼續經營，多數舖位閒置，座落馬公精華地段文澳市場活化問題，成為歷任馬公市長亟思轉型的目標。

請繼續往下閱讀...

新近文澳市場攤販接獲馬公市公所公文，要求攤販是否同意參加活化計畫，若不同意決定退場，則可領取150個月租金補貼方案。針對公文內容，攤販解讀為不同意遷回北辰市場，就視同退場，因此引發攤販不滿，攤販認為當初配合政策遷移至文澳市場，已有固定消費客群，貿然遷移會影響生計。

針對攤販反彈，陳志謙銜命前往協調，陳志謙表示，文澳市場是要活化，不是遷移，因此必須進行整建，提供消費者舒適購物環境，為文澳市場帶來商機，整建過程必須先遷移至北辰市場，所有攤販有意願繼續經營，整建後都有優先承租權。至於攤販提出整建期間，在另側闢建隔間繼續經營提案，將擇期召開說明會，蒐集攤販意見，取得共識整體進行規劃後實施。

馬公市公所主秘陳志謙親上火線，向攤販說明活化並非撤攤。（記者劉禹慶攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法