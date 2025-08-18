台中海洋館8/21試營運首日只剩少數票 主打全國最大水母缸與首座室內人工濕地

進人台中海洋館沒多久，就可看到高山溪水渲洩而下至河流的意境。（記者蘇金鳳攝）

2025/08/18 13:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕從規劃到完工歷經10多年的台中海洋館將於本週四（21日）對外試營運，為維持參觀品質，一律採預約制，但首日只剩少數票；而台中海洋館除了有20多種水母是全國最多種類，可看到綠色及咖啡色的水母外，也有全國最大的水母展示缸，首座室內人工濕地，雖然場館較小無法跟屏東的海生館相比，但是中部民眾可就近參觀，白天逛海洋館、梧棲漁港吃海鮮，傍晚看高美濕地。

由於台中海洋館是中部首座海洋生物館，中市議會交通地政委員會的議員今天前往考察，了解其場館的特色及票價、未來營運狀況，是否能吸引民眾前往；台中海洋館全票500元（試營運打8折）、優待票400元、博愛票250元、6歲以下免費，清水與梧棲當地居民則享票價8折優惠，對於外界質疑票價過高，觀旅局長陳美秀強調，雖髙一點，但值得。

請繼續往下閱讀...

台中海洋館2012年規劃設施，2013年動工，今年完工，而且8月21日至9月25日試營運，這段時間打8折，為了維持參觀品質，門票採預約制，每天分7個時段，場館最大容留人數為2500人。

台中海洋館共5層樓，以「從台中河川，流向世界之海」的策展軸線，進入展館後，可看到海水流動的牆面，可看到高山流水天上來，非常有畫意。

3樓還有水母展區，可看到各種水母，最令人驚艷是看到綠色及咖啡色馬賽克水母，還有長約8公尺，寬3公尺的水母展示缸，2樓可貼近企鵝的企鵝館、璀璨珊瑚，1樓則有黑潮大洋及海洋學園等。

台中海洋館室內人工濕地。（記者蘇金鳳攝）

台中海洋館展示相當特殊馬賽克綠色水母。（記者蘇金鳳攝）

全國最大的水母展示缸。（記者蘇金鳳攝）

台中海洋館可近距離的貼近企鵝。（記者蘇金鳳攝）

台中海洋館的黑潮大洋。（記者蘇金鳳攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法