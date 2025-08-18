為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中海洋館8/21試營運首日只剩少數票 主打全國最大水母缸與首座室內人工濕地

    進人台中海洋館沒多久，就可看到高山溪水渲洩而下至河流的意境。（記者蘇金鳳攝）

    進人台中海洋館沒多久，就可看到高山溪水渲洩而下至河流的意境。（記者蘇金鳳攝）

    2025/08/18 13:59

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕從規劃到完工歷經10多年的台中海洋館將於本週四（21日）對外試營運，為維持參觀品質，一律採預約制，但首日只剩少數票；而台中海洋館除了有20多種水母是全國最多種類，可看到綠色及咖啡色的水母外，也有全國最大的水母展示缸，首座室內人工濕地，雖然場館較小無法跟屏東的海生館相比，但是中部民眾可就近參觀，白天逛海洋館、梧棲漁港吃海鮮，傍晚看高美濕地。

    由於台中海洋館是中部首座海洋生物館，中市議會交通地政委員會的議員今天前往考察，了解其場館的特色及票價、未來營運狀況，是否能吸引民眾前往；台中海洋館全票500元（試營運打8折）、優待票400元、博愛票250元、6歲以下免費，清水與梧棲當地居民則享票價8折優惠，對於外界質疑票價過高，觀旅局長陳美秀強調，雖髙一點，但值得。

    台中海洋館2012年規劃設施，2013年動工，今年完工，而且8月21日至9月25日試營運，這段時間打8折，為了維持參觀品質，門票採預約制，每天分7個時段，場館最大容留人數為2500人。

    台中海洋館共5層樓，以「從台中河川，流向世界之海」的策展軸線，進入展館後，可看到海水流動的牆面，可看到高山流水天上來，非常有畫意。

    3樓還有水母展區，可看到各種水母，最令人驚艷是看到綠色及咖啡色馬賽克水母，還有長約8公尺，寬3公尺的水母展示缸，2樓可貼近企鵝的企鵝館、璀璨珊瑚，1樓則有黑潮大洋及海洋學園等。

    台中海洋館室內人工濕地。（記者蘇金鳳攝）

    台中海洋館室內人工濕地。（記者蘇金鳳攝）

    台中海洋館展示相當特殊馬賽克綠色水母。（記者蘇金鳳攝）

    台中海洋館展示相當特殊馬賽克綠色水母。（記者蘇金鳳攝）

    全國最大的水母展示缸。（記者蘇金鳳攝）

    全國最大的水母展示缸。（記者蘇金鳳攝）

    台中海洋館可近距離的貼近企鵝。（記者蘇金鳳攝）

    台中海洋館可近距離的貼近企鵝。（記者蘇金鳳攝）

    台中海洋館的黑潮大洋。（記者蘇金鳳攝）

    台中海洋館的黑潮大洋。（記者蘇金鳳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播