七股頂山國小風災受損 地方爭取保留、修繕活化

已停辦的七股區頂山國小目前轉型為黑面琵鷺復育基地、頂山里里民聚會及長者關懷活動場地，校舍在丹娜絲颱風受損，地方陳情希望繼續保留校舍，在修繕後持續活化使用。（圖由郭國文服務處提供）

2025/08/18 13:48

〔記者王涵平／台南報導〕已停辦的七股區頂山國小目前轉型為黑面琵鷺復育基地、頂山里里民聚會及長者關懷活動場地，校舍在丹娜絲颱風受損，地方陳情，頂山國小與地方生活密切結合，透過立委郭國文向相關單位表達希望繼續保留校舍，在修繕後持續活化使用。

郭國文今邀立委林俊憲團隊、南市議員蔡蘇秋金及相關行政單位前往會勘，與行政單位達成3點共識，包括第一，頂山國小雖為廢棄校舍，但與地方生活聯結深厚，應以持續活化為原則予以保留，非拆除方式處理；第二，請學校盡速完成建物安全性評估，並依據評估結果進行修繕；第三，針對風災所造成的屋頂受損部分，請教育局協助學校申請災後復原經費；如有不足，由郭國文與林俊憲共同爭取的600億《丹娜絲風災特別條例》經費全力支持。

郭國文強調，雖然頂山國小已無招生學童，但校舍與地方生活連結深厚，不僅提供長者樂齡教育使用，更兼具生態教育教室功能，本質上仍延續教育使命，將持續與市府及相關單位合作，確保校舍能安全修繕及妥善活化、利用，讓充滿里民共同回憶的老校園，繼續在社區服務發揮價值。

