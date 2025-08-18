為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    七股頂山國小風災受損 地方爭取保留、修繕活化

    已停辦的七股區頂山國小目前轉型為黑面琵鷺復育基地、頂山里里民聚會及長者關懷活動場地，校舍在丹娜絲颱風受損，地方陳情希望繼續保留校舍，在修繕後持續活化使用。（圖由郭國文服務處提供）

    已停辦的七股區頂山國小目前轉型為黑面琵鷺復育基地、頂山里里民聚會及長者關懷活動場地，校舍在丹娜絲颱風受損，地方陳情希望繼續保留校舍，在修繕後持續活化使用。（圖由郭國文服務處提供）

    2025/08/18 13:48

    〔記者王涵平／台南報導〕已停辦的七股區頂山國小目前轉型為黑面琵鷺復育基地、頂山里里民聚會及長者關懷活動場地，校舍在丹娜絲颱風受損，地方陳情，頂山國小與地方生活密切結合，透過立委郭國文向相關單位表達希望繼續保留校舍，在修繕後持續活化使用。

    郭國文今邀立委林俊憲團隊、南市議員蔡蘇秋金及相關行政單位前往會勘，與行政單位達成3點共識，包括第一，頂山國小雖為廢棄校舍，但與地方生活聯結深厚，應以持續活化為原則予以保留，非拆除方式處理；第二，請學校盡速完成建物安全性評估，並依據評估結果進行修繕；第三，針對風災所造成的屋頂受損部分，請教育局協助學校申請災後復原經費；如有不足，由郭國文與林俊憲共同爭取的600億《丹娜絲風災特別條例》經費全力支持。

    郭國文強調，雖然頂山國小已無招生學童，但校舍與地方生活連結深厚，不僅提供長者樂齡教育使用，更兼具生態教育教室功能，本質上仍延續教育使命，將持續與市府及相關單位合作，確保校舍能安全修繕及妥善活化、利用，讓充滿里民共同回憶的老校園，繼續在社區服務發揮價值。

    已停辦的七股區頂山國小目前轉型為黑面琵鷺復育基地、頂山里里民聚會及長者關懷活動場地，校舍在丹娜絲颱風受損，地方陳情希望繼續保留校舍，在修繕後持續活化使用。（圖由郭國文服務處提供）

    已停辦的七股區頂山國小目前轉型為黑面琵鷺復育基地、頂山里里民聚會及長者關懷活動場地，校舍在丹娜絲颱風受損，地方陳情希望繼續保留校舍，在修繕後持續活化使用。（圖由郭國文服務處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播