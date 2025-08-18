為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國道一號設造橋交流道 卓榮泰：造橋鋪路、苗栗幸福

    國道一號設造橋交流道，今天舉辦動土典禮。（記者蔡政珉攝）

    國道一號設造橋交流道，今天舉辦動土典禮。（記者蔡政珉攝）

    2025/08/18 13:41

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣爭取設立國道一號造橋交流道已久，終於於去年獲得獲中央核定，由高公局辦理交流道工程。不少鄉親期盼已久的交流道工程今天舉辦動土典禮，增設南出、北入匝道及改建苗14線箱涵，總經費25.95億元預估2029年12月完工。行政院長卓榮泰出席主持動工儀式。卓榮泰表示，未來交流道完工後可縮短造橋鄉親前往國道路程，且於總統賴清德均衡台灣治國理念下，中央對地方一視同仁，希望交流道聯絡道、交流道工程陸續完工後，達到「造橋鋪路、苗栗幸福」。

    高公路簡報指出，造橋交流道可縮短造橋地區往返國道距離，節省尖峰時段進出國道時間由28分鐘降為9分鐘，並分散頭屋及頭份交流道車流。卓榮泰說，未來鄉親可於3分鐘內抵達造橋交流道、交通更為便利。他感謝前行政院長蘇貞昌答應全額補助。卓也笑說，當時中央比較有錢，以後有點困難不過會盡力而為。前行政院長陳建仁任內也曾視察，交接時2位前院長有交代，他上任後於去年7月核定工程，盼順利展開，

    卓榮泰也提到，設置造橋交流道不只是一個上國道的一個點，更完善整個區域的道路交通網；且交流道完工後可提供苗栗及造橋鄉親更快速與台北及台中等都會區連結。卓榮泰也要求，施工中不影響道路使用；不影響高速公路順暢。

    國道一號設造橋交流道，卓榮泰：「造橋鋪路、苗栗幸福」。（記者蔡政珉攝）

    國道一號設造橋交流道，卓榮泰：「造橋鋪路、苗栗幸福」。（記者蔡政珉攝）

