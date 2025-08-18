對流旺盛雙北防冰雹炸裂！12縣市大雨特報 4地大雷雨

對流發展旺盛，氣象署針對12縣市發布大雨特報。（圖擷自中央氣象署）

2025/08/18 14:40

首次上稿 13:43

更新時間 14:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕冷心低壓通過，水氣增多，大氣不穩定，午後各地對流發展旺盛，氣象署針對西半部山區以及高屏地區等12縣市發布大雨特報，4縣市大雷雨炸裂，其中雙北有冰雹出現可能，恐影響人車安全。

中央氣象署在今（18日）下午12點55分發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今桃園、高雄、屏東地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨特報範圍：台北市山區、新北市山區、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣。

另外多地區已出現大雷雨狀況，氣象署陸續針對台北市、新北市、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，請慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪（河）水暴漲，以及低能見度，其中雙北地區恐有冰雹影響人車安全請注意，持續時間至下午3點許。

雙北示警區域：臺北市文山區；新北市新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區。

