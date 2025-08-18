為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基市西定高架道20日9至16時封路維修 車輛可走西定路

    基隆市工務處指出，8月20日（週三）9時至16時，將封閉西定高架道路，禁止車輛通行，以利施作維修工程，確保橋梁安全。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市工務處指出，8月20日（週三）9時至16時，將封閉西定高架道路，禁止車輛通行，以利施作維修工程，確保橋梁安全。（圖為基隆市政府提供）

    2025/08/18 13:49

    〔記者俞肇福／新北報導〕基隆市政府工務處長簡翊哲今天（18日）表示，20日（週三）9時至16時，將封閉西定高架道路，禁止車輛通行，以利施作維修工程，確保橋梁安全。施工期間，車輛可行駛西定路，建議民眾提早出門，預留充足的行車時間。

    基隆市早年沿西定河岸興建的西定路，是中山區居民進入市中心的必經道路，雙向各只有1線車道，交通尖峰時段經常塞車回堵。市府後來在西定河面興建西定高架道路，以利分散車流，兩端分別接中和路、成功一路，2006年9月20日通車，最高時速規定為40公里。

    工務處土木工程科長張佑竹表示，20日施工項目包含更換P37橋墩一處支承墊及沿線排水管清疏；為減少對交通的影響，選在車流相對較少時段施工，避開上、下班交通尖峰時段車潮。施工期間全線封閉，管制車輛進入。工務處每年編列經費進行橋梁檢測及修繕，全市橋梁採2年1次頻率進行檢測，如檢測結果有達1年內需維修標準的構件，優先進行修繕。

    工務處指出，交通部公布去年度縣市政府橋樑維護管理作業評鑑結果，基隆市已連續2年獲得「優良」評等，顯示基市橋梁維護作業受肯定。為持續提升維護橋梁品質，明年一般橋梁檢測及維修預算，將由原先的3500萬元提升至4000萬元，打造更安全、順暢的交通環境。

    基隆市工務處指出，8月20日（週三）9時至16時，將封閉西定高架道路，禁止車輛通行，以利施作維修工程，確保橋梁安全。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市工務處指出，8月20日（週三）9時至16時，將封閉西定高架道路，禁止車輛通行，以利施作維修工程，確保橋梁安全。（圖為基隆市政府提供）

