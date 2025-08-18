為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台北市「鮮奶週報2.0」9/1上路 擴大補助對象、全年無休還有抽獎

    台北市長蔣萬安（右一）、台北市議員闕枚莎（右二）出席「鮮奶週報」活動。（記者董冠怡攝）

    2025/08/18 13:34

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市4月起推動「鮮奶週報─生生喝鮮奶」，獲得8成7市民支持，市長蔣萬安今宣布9月起升級為2.0版本，並有擴大對象、全年無修及增加品項3大亮點，設籍台北市但未就讀市轄小學、幼兒園的2歲至12歲學齡兒童，也納入補助對象；不限平假日、每週都可兌換1瓶鮮奶或豆漿；品項選擇增至36種，起初推廣不被看好，中央也不再補助，但為下一代付出是對的事，逐步克服困難，讓政策越來越順利。

    教育局長湯志民簡報指出，原僅補助就讀台北市公私立國小及幼兒園學童，約17.5萬人，9月1日起納入「設籍台北市但未在台北市就學的2歲至12歲學齡兒童」，約有3.3萬人，合計20.8萬人受惠。

    兌換時間改成全年無休，持有對應的數位卡證（小學生使用數位學生證、幼兒園學童使用幼兒數位卡證），每週一凌晨0時起至週日晚間11點59分，可至指定通路兌換1瓶鮮奶或豆漿。指定通路包括四大超商、全聯、美廉社及家樂福（部分門市）7間，台北市超過2000家，提供鮮奶、豆漿各18種選擇。

    教育局說明，就讀台北市學校的學生，由國小、幼兒園發卡，無須額外申請卡證。若為設籍設籍台北市但未在台北市就讀的小朋友，學齡2歲至5歲可至區公所臨櫃或透過「台北服務通」線上申辦「幼兒數位卡證」；學齡6歲至12歲可申辦「兒童優惠卡」，需申請開通鮮奶兌換功能，如同時持有兩種以上卡證，以學校所發卡證為優先。

    非台北市在學生

    線上申請：以「台北服務通」申請，憑身分證明文件及個人資料同意書至區公所領卡。

    ‧8/18~8/24線上申請、8/27起領卡。

    ‧8/25起線上申請、3個工作日後領卡。

    現場申請：8月25日起，攜帶戶口名簿正本（或3個月內戶籍謄本）、申請人身分證正本等指定文件，至區公所申請及取卡。

    抽獎三重奏

    此外，台北市教育局推出「抽獎三重奏」活動鼓勵學童，詳細政策內容、領卡流程或兌換資訊，可至「鮮奶週報」專區查詢。

    食在營養月月抽

    ：每兌換1瓶有1次抽獎機會，中籤可獲兒童新樂園一日樂FUN券1張。

    百萬人次幸運兒

    ：第100萬、200萬、300萬、400萬人次的兌換者，獎品1台switch2（含健身環及手把）。

    全勤獎

    ：9/1~明年1/25，連續21週都有兌換鮮奶的話，可領跳繩1條，加碼可抽農場套票。

