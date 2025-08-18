為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    德元埤荷蘭村災後恢復營運 民眾搶體驗湖上划船

    德元埤荷蘭村設有全台唯一由荷蘭引進、純風力驅動的揚水風車。（圖由南市觀旅局提供）

    2025/08/18 13:37

    〔記者王姝琇／台南報導〕柳營「德元埤荷蘭村」歷經風災重新整頓後恢復營運，台南市長黃偉哲表示，德元埤荷蘭村是連結在地文化、農村景觀與國際風格的亮點景點，重新開放後，期望再提供國內外旅客、親子朋友假日優質休閒處所。

    觀旅局長林國華表示，德元埤荷蘭村設有全台唯一由荷蘭引進、純風力驅動的揚水風車，扇葉迎風轉動倒映在靜謐水面，營造出如油畫般景色，漫步在紅磚橋、梵谷橋與觀埤平台間，宛如置身歐洲鄉村風光之中，是台南提供遊客休閒、拍照與文化體驗兼具的旅遊勝地，四季皆有不同景緻，春有花海、夏可划船、秋觀夕陽、冬賞芒草，是全年無休的旅遊好選擇。

    除戶外絕美景色，遊客服務中心旁設有賣場與餐廳，更是走過路過不能錯過，其中販售最具當地特色，以柳營鮮乳為主原料的冰品、鮮奶豆花、乳酪、牛奶蛋捲等，還有富有荷蘭特色的紀念品、當地農民精心栽種的新鮮農產品及文創商品。

    人氣節目《花甲少年趣旅行》播出，節目成員到德元埤荷蘭村體驗湖上划船與異國風情，引發觀眾熱烈迴響，也吸引許多民眾紛紛詢問划船活動的開放時間與預約方式，林國華建議親自來體驗荷蘭村風情與湖面划船樂趣。

    德元埤荷蘭村災後重整恢復營業，民眾搶體驗湖面划船樂趣。（圖由南市觀旅局提供）

    德元埤荷蘭村賣場販售多樣化最具當地特色的伴手禮。（圖由南市觀旅局提供）

