北宜直鐵改高鐵30年損失580億 台鐵：尊重國家軌道發展規劃

台鐵產業工會、民團「公民幫推」8月18日至交通部陳抗，呼籲高鐵延伸宜蘭（北宜高鐵）8月20日環評大會延期。（記者蔡昀容攝）

2025/08/18 13:28

〔記者蔡昀容／台北報導〕高鐵延伸宜蘭（北宜高鐵）8月20日將送環評大會。台鐵產業工會批評，北宜直鐵改成北宜高鐵方案，衝擊台鐵東部幹線營收，台鐵30年損失580億元，台鐵卻未提出任何說明。台鐵公司回應，尊重國家整體軌道發展規劃及建設，會持續提升北迴線及東部幹線運能及路線安全。

「交通部推北宜高鐵，自毀台鐵改革！」台鐵產業工會、民團「公民幫推」今天（18日）在交通部前召開記者會。產工秘書長朱智宇表示，北宜高鐵衝擊台鐵東部幹線營收，若再加上北宜直鐵原可賺取的效益，台鐵30年來損失580億元，「交通部身為台鐵股東，為營運推動台鐵公司化，同時也推高鐵害死台鐵。」

請繼續往下閱讀...

產工常務理事吳世昭表示，政府公司化前畫大餅，宣稱台鐵公司若賺錢，員工年終可分紅40個月，不料公司化後，台鐵薪資成為國營事業末段班，搖身一變成為股東的交通部，處處干涉經營，要求台鐵負公共責任，卻切割營運責任，只會拍照收割。理事林佳瑾表示，公司對於未來將短收數億元、如何因應毫無說明。

前交通部長賀陳旦表示，當年啟動直鐵方案，是希望藉由東部鐵道轉為觀光導向，來增加台鐵營收，政府為此改善路線及車輛，例如購買新自強號，提升容量並適用於直鐵隧道；不料五年前改為高鐵方案，由高鐵營運不到60公里的短程服務，形同投資浪費，也與政府決策背道而馳，混亂決策造成債留子孫。

鐵道局科長邱榮昌及交通部路政司科長黎俊彬接下民團陳情書，表示北宜高鐵是國家重要建設，感謝各界建議，會帶回研議，並於大會詳細說明。

台鐵公司說明，尊重國家整體軌道發展規劃與建設，並戮力提升環島鐵路之安全及旅客服務品質，以達成社會各界期待。台鐵也會持續優化北迴線及東部幹線運能及路線安全，提供東部居民安全優質的軌道運輸服務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法