    學童喝鮮乳 嘉縣府：2010年起一、二年級已實施

    國小學童喝鮮乳政策，嘉義縣2010年起就已實施推動。（嘉義縣政府提供）

    2025/08/18 13:28

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕台北市長蔣萬安今宣布，9月1日起「鮮奶週報—生生喝鮮奶」升級2.0版，提供幼兒園至國小年約2至12歲學童，每週免費喝鮮乳或豆漿。而學童喝鮮乳政策，嘉義縣政府早已於2010年3月起實施，提供國小一、二年級學童每週1次牛、羊奶；去年底農業部「班班有鮮乳」政策喊卡，縣府自籌2086萬餘元續辦，供應縣立高中、國中、國小及附幼、鄉鎮市立幼兒園學生每週1次免費鮮乳，並提供羊乳、優酪乳、豆奶、保久乳等品項。

    縣府表示，學童喝鮮乳政策，由前縣長張花冠於2010年3月起開始推動，起初對象為國小一、二年級學童，每週可喝1次免費鮮乳，現任縣長翁章梁上任後，逐步延伸「每週1奶」對象為全縣國小與附幼學童；2024年農業部補助國小「班班有鮮乳」，補助國小學童每週喝2次國產乳品，縣府擴大補助鄉鎮市立幼兒園、縣立國中和高中生每週2次，提供鮮乳、羊乳、豆奶做為選項。

    農業部「班班有鮮乳」上路一學期，113學年度下學期「喊卡」停辦，嘉義縣政府自籌2086萬餘元續辦，供應縣立高中、國中、國小、國小附設幼兒園及鄉鎮市立幼兒園學生，每週1次牛奶、羊奶、優酪乳、國產豆奶等品項，受惠學生人數計2萬餘人。

