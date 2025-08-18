為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南三段山屋設置 林保署︰需跨部會協調、評估

    中央山脈南三段無山屋，山友建議應蓋緊急避難山屋。此為玉山園區南二段的塔芬谷山屋。（圖由玉管處提供）

    中央山脈南三段無山屋，山友建議應蓋緊急避難山屋。此為玉山園區南二段的塔芬谷山屋。（圖由玉管處提供）

    2025/08/18 13:30

    〔記者張協昇／南投報導〕中央山脈南三段可樂可樂安山，16日發生2死山難，僅8歲蔣姓男童生還，由於南三段全程無山屋，沿途都必須搭營野宿，山友建議應蓋緊急避難山屋，讓山友在激烈氣候時避難。對此，林業保育署南投分署表示，登山活動涉及步道規劃、山屋設置與管理，牽涉中央及地方不同權責單位，包括山域管理、國土規劃、環境保護及公共安全等面向，有關山屋設置須由各相關單位共同討論、做出決策。

    南投分署指出，該分署重視山友安全，也理解山屋設施對登山風險管理的潛在助益，但同時必須審慎考量環境承載、資源配置、長期維運及安全管理等因素。相關建議需透過跨部會及各專責單位共同研議，尋求兼顧安全與環境永續的平衡方案。

    南投分署強調，有關登山基礎設施的需求與規劃，通常會於年度登山研討會中討論，廣納各界意見，並持續與主管機關及學者專家討論，以作為政策研擬與規劃參考依據，也呼籲山友登山前務必做好行前準備與風險評估，落實安全觀念，攜手守護山林環境與登山安全。

    林業保育署南投分署去示，山屋設置須由相關單位共同討論、決策。此為4月1日起試營運的嶄新觀高山屋。（圖由玉管處提供）

    林業保育署南投分署去示，山屋設置須由相關單位共同討論、決策。此為4月1日起試營運的嶄新觀高山屋。（圖由玉管處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播