南三段山屋設置 林保署︰需跨部會協調、評估

中央山脈南三段無山屋，山友建議應蓋緊急避難山屋。此為玉山園區南二段的塔芬谷山屋。（圖由玉管處提供）

2025/08/18 13:30

〔記者張協昇／南投報導〕中央山脈南三段可樂可樂安山，16日發生2死山難，僅8歲蔣姓男童生還，由於南三段全程無山屋，沿途都必須搭營野宿，山友建議應蓋緊急避難山屋，讓山友在激烈氣候時避難。對此，林業保育署南投分署表示，登山活動涉及步道規劃、山屋設置與管理，牽涉中央及地方不同權責單位，包括山域管理、國土規劃、環境保護及公共安全等面向，有關山屋設置須由各相關單位共同討論、做出決策。

南投分署指出，該分署重視山友安全，也理解山屋設施對登山風險管理的潛在助益，但同時必須審慎考量環境承載、資源配置、長期維運及安全管理等因素。相關建議需透過跨部會及各專責單位共同研議，尋求兼顧安全與環境永續的平衡方案。

請繼續往下閱讀...

南投分署強調，有關登山基礎設施的需求與規劃，通常會於年度登山研討會中討論，廣納各界意見，並持續與主管機關及學者專家討論，以作為政策研擬與規劃參考依據，也呼籲山友登山前務必做好行前準備與風險評估，落實安全觀念，攜手守護山林環境與登山安全。

林業保育署南投分署去示，山屋設置須由相關單位共同討論、決策。此為4月1日起試營運的嶄新觀高山屋。（圖由玉管處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法