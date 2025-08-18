從福爾摩沙到南美 巴西大安教會見證移民55年

聖保羅經文處長朱怡靜（中）、文教中心主任尤正才（左一）、巴西大安教會主任牧師陳進宏（右三）、葡語部牧師伊藤（左三），與來自莫三比克的Ximo團隊在「Ximo宣教計畫」展示板前合影，展現跨洲宣教合作成果與希望。（記者謝如欣攝）

2025/08/18 13:11

〔駐巴西記者謝如欣／聖保羅報導〕巴西大安基督長老教會昨在聖保羅文教中心舉行創立55週年慶祝活動，透過感恩禮拜、歷史照片展，與「從福爾摩沙傳到地極，走過巴西大安55年」紀錄片放映，回顧台灣移民在巴西的信仰歷程與文化傳承，展現教會深耕社區、關懷世界的精神 。

巴西大安教會創立於1970年代初期，由台北大安教會創會牧師吳天寶移民巴西建立，是台灣移民在巴西的重要信仰與社群據點。吳天寶以堅定信念與使命感，協助移民克服語言與文化障礙，在異鄉安定生活並找到心靈歸屬。爾後並以巴西大安為核心，陸續在美國紐約、南非約翰尼斯堡及台灣中壢、南崁及林口開設教會，將台灣基督徒的愛，傳到世界各地。

包括導演魏德聖、世界各大安教會牧長、天韻合唱團，以及多位國際福音機構領袖，均以影音獻上祝福。駐聖保羅台灣經濟文化辦事處處長朱怡靜致詞表示，大安教會不僅是信仰的燈塔，更是海外僑胞精神的家園，以基督的博愛精神為基礎，服務社區並幫助僑民在異國他鄉傳遞溫暖，在巴西社會成功扮演連結宗教與文化的橋樑。

聖保羅文教中心主任尤正才則指出，55年前吳天寶牧師移民到巴西創立大安教會，幫助許多初來乍到語言不通的新移民適應生活，是位創造溫暖社群的福音實踐者，而教會的年輕世代也都熱心參與僑界活動，更是歷年來僑界運動會的常勝軍。

感恩禮拜在遠從台灣前來的知名長笛演奏家林姿瑩的「祢真偉大」揭開序幕，僑界知名的大安聖歌隊各詩班則獻唱多首美妙詩歌，最後以「彌賽亞」中的「哈雷路亞」壓軸，感動全場，堪稱專業的音樂會。

由美國前來的牧師劉曉亭在證道中強調：「信仰不是抽象思想，而是歷史的活見證。」他期盼這段在巴西的信仰旅程能代代相傳，成為台灣移民精神的延續。

此外，大安教會長期投入國際宣教與社會關懷，積極支持多項宣教計畫。其中「Ximo宣教計畫」致力於協助莫三比克貧困地區社區購地建校，為當地孩童提供教育機會，負責這項計劃的大安教會葡語牧師伊藤（Fábio Ito）指出，Ximo的意思是「合一」、「團結」，正展現來自台灣的大安教會在巴西團結台灣人的愛心，在全球宣教與人道關懷上的實際行動與深厚愛心。昨日的感恩禮拜奉獻也全數捐給Ximo計畫。

包括經文處組長徐澤玗、巴西台貿中心主任施懿倫、前政務顧問張永西伉儷、巴西愛之贈予執行長支黃秀莉、各教會牧長等人前往祝賀，活動吸引近400名嘉賓參與。

配合台灣移民巴西70年活動，巴西大安教會55週年歷史文物展即日起將在聖保羅文教中心3樓展出到8月24日。

巴西大安基督長老教會17日在聖保羅文教中心舉行創立55週年慶祝活動，詩班獻唱多首詩歌，最後以「彌賽亞」中的「哈雷路亞」壓軸，感動全場。（巴西大安教會提供）

將福音從台灣傳到世界各地的大安教會創會牧師為感恩禮拜祝禱。（巴西大安教會提供）

巴西大安教會主任牧師陳進宏（右）向聖保羅經文處長朱怡靜（中）及文教中心主任尤正才導覽教會歷史展。（記者謝如欣攝）

聖保羅經文處長朱怡靜（中）、巴西台貿中心主任施懿倫（右一），向巴西大安教會創會牧師吳天寶、吳錦好伉儷及榮譽牧師吳督行（左一）送上55 週年祝賀。（記者謝如欣攝）

巴西大安教會創立55 週年，在海外傳承台灣人互助的溫暖。（巴西大安教會提供）

