    林島諾貝爾經濟學獎得主會議 台灣2名青年學者獲邀親炙大師

    中央研究院經濟研究所助研究員李宗憲。（李宗憲提供）

    2025/08/18 13:07

    〔記者楊媛婷／台北報導〕林島諾貝爾經濟學獎得主會議將於26日到28日在德國林島舉行，將有20位得主與來自全球55國、近3百位青年學者與會，台灣有2位青年經濟學者獲邀出席，分別為中研院經濟研究所助研究員李宗憲，以及政治大學經濟學系助理教授梁斐琪。

    林島經濟學獎得主會議3年一辦，許多青年學者都希望獲得可親炙諾獎得主的機會，競爭非常激烈，中研院表示，台灣這次有2位青年經濟學者獲邀出席，分別是李宗憲與梁斐琪；李宗憲長期研究消費者信用市場，他的研究中，關於資訊不對稱下信貸市場與政策設計的關鍵理論基礎，是奠基於諾貝爾經濟學獎得主Douglas Diamond、Philip Dybvig與Bengt Holmström的研究成果，李宗憲表示，能與全球頂尖學者面對面交流，是非常難得的機會，也期待從互動中獲得寶貴的研究啟發與建議。

    深受諾貝爾經濟學獎得主Paul Romer「內生成長模型」研究啟發的梁斐琪，此行也獲選為72位於大會中發表研究成果的青年學者之一，她表示，能在學術生涯初期參與林島會議，與對經濟學有重大貢獻的諾貝爾得主直接交流，意義非凡，並期許能藉此機會持續精進研究實力，除與大師互動外，也期待與全球青年學者交流，探討人工智慧時代下經濟學家的角色演變，以及各國對近期美國關稅政策與全球經濟走勢的觀察與預測。

    中研院於2017年起與林島會議基金會簽署合作備忘錄，成為學術夥伴，持續推薦優秀青年學者參與。

    國立政治大學經濟學系助理教授梁斐琪。（梁斐琪提供）

