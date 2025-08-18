為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    剩不到3天！丹娜絲風災募款達4.7億 LINE Pay明晚先關閉

    丹娜絲颱風重創嘉南地區，造成多處住宅受損亟需修繕與援助，7-ELEVEN、全家、萊爾富與公益團體合作，啟動丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建即時捐款管道，為災區送暖。（萊爾富提供）

    丹娜絲颱風重創嘉南地區，造成多處住宅受損亟需修繕與援助，7-ELEVEN、全家、萊爾富與公益團體合作，啟動丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建即時捐款管道，為災區送暖。（萊爾富提供）

    2025/08/18 12:49

    〔記者林惠琴／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部造成嚴重災情，中央政府責成財團法人賑災基金會啟動公益募款，開放匯款、外匯、LINE Pay、四大超商等管道捐款，截至8月17日為止共計募得4.7億餘元，已快達到目標5億元，勸募將於本週三（20日）截止，而LINE Pay部分因配合金流作業提前關閉，明（19日）23點59分截止募款。

    賑災基金會統計，丹娜絲募款專案已接獲2萬8987筆捐款、累計金額達4億7650萬9908元，以自動化設備、臨櫃匯款3002筆，共計4億4823萬8918元最高，其次是LINE Pay的1萬6686筆、1601萬2200元，以及四大超商的9299筆、1225萬8790元。其中，百萬以上捐款共計85筆，捐款逾3.9億元。

    賑災基金會表示，此次募款蒙國人、企業愛心捐助，即將達標，專案勸募剩餘最後不到3日，請有意捐款民眾把握時間。如要索取捐款收據，將於勸募期滿後統一提供。

    針對收據取得方式，若以匯款管道捐款，請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式提供。

    至於LINE Pay，可於線上操作時，先確認欲捐款金額，再於後續頁面依序輸入捐款人基本資訊，以及收據和收件完整地址。而四大超商（7-Eleven、全家、萊爾富、OK）門市捐款的民眾，勾選「索取捐款收據」填妥相關資料即可。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播