剩不到3天！丹娜絲風災募款達4.7億 LINE Pay明晚先關閉

丹娜絲颱風重創嘉南地區，造成多處住宅受損亟需修繕與援助，7-ELEVEN、全家、萊爾富與公益團體合作，啟動丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建即時捐款管道，為災區送暖。（萊爾富提供）

2025/08/18 12:49

〔記者林惠琴／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部造成嚴重災情，中央政府責成財團法人賑災基金會啟動公益募款，開放匯款、外匯、LINE Pay、四大超商等管道捐款，截至8月17日為止共計募得4.7億餘元，已快達到目標5億元，勸募將於本週三（20日）截止，而LINE Pay部分因配合金流作業提前關閉，明（19日）23點59分截止募款。

賑災基金會統計，丹娜絲募款專案已接獲2萬8987筆捐款、累計金額達4億7650萬9908元，以自動化設備、臨櫃匯款3002筆，共計4億4823萬8918元最高，其次是LINE Pay的1萬6686筆、1601萬2200元，以及四大超商的9299筆、1225萬8790元。其中，百萬以上捐款共計85筆，捐款逾3.9億元。

請繼續往下閱讀...

賑災基金會表示，此次募款蒙國人、企業愛心捐助，即將達標，專案勸募剩餘最後不到3日，請有意捐款民眾把握時間。如要索取捐款收據，將於勸募期滿後統一提供。

針對收據取得方式，若以匯款管道捐款，請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式提供。

至於LINE Pay，可於線上操作時，先確認欲捐款金額，再於後續頁面依序輸入捐款人基本資訊，以及收據和收件完整地址。而四大超商（7-Eleven、全家、萊爾富、OK）門市捐款的民眾，勾選「索取捐款收據」填妥相關資料即可。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法