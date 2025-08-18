前交長到交通部大門陳情！賀陳旦批北宜高鐵爭議多籲環評延期

前交長賀陳旦批北宜高鐵爭議多籲環評大會延期，到交通部大門陳情。

2025/08/18 13:03

〔記者蔡昀容／台北報導〕高鐵延伸宜蘭（北宜高鐵）8月20日將送環評大會，前交通部長賀陳旦表示，此案從直鐵改為高鐵，與政府過去決策及投資背道而馳，也未經充分協商，交通部內部直至現在，對於高鐵案尚有意見；政府資料及程序如此混亂，不適合做任何決定，呼籲後天會議延期。

台鐵產業工會、民團「公民幫推」今天在交通部前召開記者會，前交長賀陳旦也到場，出現前交長至交通部大門陳情的特殊畫面 。公民幫推理事長黃建興表示，先前民團針對北宜高鐵提出質疑，包括可行性研究缺乏完整評估、僅以4個月時間將直鐵方案變高鐵、缺乏客觀系統技術評估、整體效益多是私人利益、比直鐵方案快5分鐘經費卻增2000多萬元等，經向監察院陳情，監察委員已展開調查。

公民幫推顧問林旺根質疑，高鐵在宜蘭僅設一個「宜蘭新站」，無法滿足縣民需求，迫使所有旅客集中單一高鐵站轉乘，將衝擊周邊道路及既有轉運系統，也與歷任縣長推動的「各鄉鎮均衡發展」藍圖背道而馳。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘直言，交通部將宜蘭新站定位為環島鐵道系統的東部轉運中心，強調促成環島一日生活圈，但環評報告運輸需求預測，平日與假日的高鐵旅次量均以雙北往返宜蘭為主，屬短程旅運特性；此外，旅客搭高鐵至宜蘭新站後，還是要到宜蘭車站及羅東車站轉乘接駁，整體而言，旅客無法節省旅行時間。

康芳銘指出，宜蘭旅遊模式為節點分散，自駕一日遊超過7成，即便開了高鐵，若缺乏完善接駁系統，難以滿足旅遊需求，更遑論留客過夜，讓產業經濟獲利，直言高鐵方案僅對地主及建商帶來效益。他認為，應改善宜蘭台鐵系統，建立多層次站點服務及轉運接駁系統，讓既有鄉鎮車站成為地區生活圈交通樞紐，促進住宿消費與地方均衡發展。

賀陳旦表示，當初開始直鐵方案，是希望東部鐵道轉為觀光市場方向，政府也購買新自強號，提升容量並適用於直鐵隧道，結果5年前變成高鐵方案，浪費過往投資，與政府決策背道而馳，混亂決策造成債留子孫。

賀陳旦質疑，北宜高鐵已來到環評程序，交通部內部20幾個機構卻提出30個意見，若當初經過充分協商，怎會出現這種情況？連交通部自己都不認同、邊修邊改的方案，卻要拿給環評委員審查，高鐵資料及程序如此混亂，交通部、環境部、環評委員、行政院甚至總統，要怎麼據此做出決策？他認為後天環評大會應該延期，待交通部等單位意見整合再行討論。

鐵道局科長邱榮昌及交通部路政司科長黎俊彬接下民團陳情書，表示北宜高鐵是國家重要建設，感謝各界建議，會帶回研議，並於大會詳細說明。

台鐵產業工會、民團「公民幫推」8月18日至交通部陳抗，呼籲高鐵延伸宜蘭（北宜高鐵）8月20日環評大會延期。（記者蔡昀容攝）

