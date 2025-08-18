非學校報名 中正盃奪牌無法領獎勵金家長怒

台北市有4校共9名柔道小將在113年全國中正盃賽事中奪牌，但因非由學校報名，無法領取獎勵金。（台北市議員曾獻瑩辦公室提供）

2025/08/18 12:49

〔記者何玉華／台北報導〕台北市4校共9名柔道小將在113年全國中正盃賽事中奪牌，向教育局申請體育獎勵金時被以「非代表北市」為由拒絕，家長不滿表示，學生的戶籍和學校都在台北市，當初是因為學校沒有柔道專業、也不熟悉競賽規程，才請道館集體報名，質疑去年同樣的作法可以申請到獎勵金，今年卻被否決，打擊選手的士氣。

家長表示，孩子投入訓練多年，好不容易在全國賽事中脫穎而出，卻因報名形式被排除在獎勵名單之外，實在無法接受。他曾主動向學校詢問是否能協助報名，但學校沒有發展柔道專業，考慮學校缺乏報名和賽務處理的經驗，才選擇由道館報名，希望能在制度內獲得公平對待，也希望市府能給予明確合理的指引，保障學生權益。

台北市議員曾獻瑩受理家長陳情指出，「全國中正盃」是全國最高層級的柔道比賽之一，教育局以透過學校報名參賽作為「代表北市」判斷依據，未考慮學校資源不足、沒有代表隊或教師不熟賽務流程等現實情況，導致家長透過學校報名時碰了軟釘子，只能改由其他管道報名，奪牌後卻因不是從學校報名被拒發獎勵金，凸顯現行制度欠缺明確說明，導致家長無從跟學校爭取協助報名參賽的依據，也讓學生在取得佳績後被排除在獎勵名單之外。

教育局說明，沒有名額限制的賽事，學校理應協助學生報名；若有名額限制則可辦校內選拔，但學校不能以「不熟悉項目」為理由推託。

曾獻瑩認為，同樣的比賽、同樣的成績，僅因報名單位不同，就導致申請資格出現明顯落差，相關規範必須明確寫清楚，讓家長在符合條件的情況下，有依據向學校爭取報名參賽，確保學生不因報名管道不同而失去獎勵金，教育局應檢討並將規範明確化，修正獎勵金辦法，以免再發生類似爭議。

