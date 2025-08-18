農業部擬開放林地一定比例可種果樹茶樹 受損可申領救助

農業部林保署最快9月開放一定條件下國有林地與實驗林地可開放種植果樹或茶樹。（資料照）

2025/08/18 12:53

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部即起施行獎勵造林新制，考量造林收入實務難支應農民生計，部分農民會栽種果樹，但因林地需林用，若受災無法申領天災救助，農業部長陳駿季今 （18日）表示，最快下月起預告修法草案，符合規定的林地果樹或茶園受損，可申領救助。

林業保育署即起實施獎勵造林新制，造林獎勵期限從20年縮短到6年，期滿後獎勵金每公頃最高60萬元，陳駿季表示，實務上有遇到許多林農為兼顧生計，會在林地上栽種果樹或茶樹增加收入，但現行規定林地不能做林地外的使用，而這些果樹或茶樹若被風災影響，都不能申領天災現金救助，考量實務情況，在不影響水土保持、並保有林地樣態，可開放適度比例的林地讓農民可栽種非淺根茶樹或果樹如柳丁、橘子等，若遇天災也可申領救助，最快下個月就會對外公布相關修法草案。

林業保育署進一步說明，相關措施將針對國有林、實驗林等範圍，將以「經上級機關核定之專案計畫，並列管有案的租地造林案件」、「林地3成面積種植林木，其餘面積可混植果樹或茶」及「現地不使用化學肥料等降低環境負面影響之友善生產方式」等3要件兼具，並排除環境敏感區位，未來符合前揭三要件之租地造林地，其林地上種植之果樹或茶，可辦理天然災害救助，農業部將於近期發布相關政策措施。

陳駿季表示，會有此修法也是回應外界期待，因為林地種植現實上確實很難讓農民維持生計，希望透過是第的開放，讓林農更願意投入經營。

