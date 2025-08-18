為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    農業部擬開放林地一定比例可種果樹茶樹 受損可申領救助

    農業部林保署最快9月開放一定條件下國有林地與實驗林地可開放種植果樹或茶樹。（資料照）

    農業部林保署最快9月開放一定條件下國有林地與實驗林地可開放種植果樹或茶樹。（資料照）

    2025/08/18 12:53

    〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部即起施行獎勵造林新制，考量造林收入實務難支應農民生計，部分農民會栽種果樹，但因林地需林用，若受災無法申領天災救助，農業部長陳駿季今 （18日）表示，最快下月起預告修法草案，符合規定的林地果樹或茶園受損，可申領救助。

    林業保育署即起實施獎勵造林新制，造林獎勵期限從20年縮短到6年，期滿後獎勵金每公頃最高60萬元，陳駿季表示，實務上有遇到許多林農為兼顧生計，會在林地上栽種果樹或茶樹增加收入，但現行規定林地不能做林地外的使用，而這些果樹或茶樹若被風災影響，都不能申領天災現金救助，考量實務情況，在不影響水土保持、並保有林地樣態，可開放適度比例的林地讓農民可栽種非淺根茶樹或果樹如柳丁、橘子等，若遇天災也可申領救助，最快下個月就會對外公布相關修法草案。

    林業保育署進一步說明，相關措施將針對國有林、實驗林等範圍，將以「經上級機關核定之專案計畫，並列管有案的租地造林案件」、「林地3成面積種植林木，其餘面積可混植果樹或茶」及「現地不使用化學肥料等降低環境負面影響之友善生產方式」等3要件兼具，並排除環境敏感區位，未來符合前揭三要件之租地造林地，其林地上種植之果樹或茶，可辦理天然災害救助，農業部將於近期發布相關政策措施。

    陳駿季表示，會有此修法也是回應外界期待，因為林地種植現實上確實很難讓農民維持生計，希望透過是第的開放，讓林農更願意投入經營。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播