    首頁　>　生活

    淡水海天段88戶社宅動土 步行到紅樹林站3分鐘、預計2028年完工

    新北市府城鄉發展局規劃建置淡水海天段青年社會住宅，今（18）日舉行開工典禮。（記者黃子暘攝）

    （記者黃子暘攝）

    2025/08/18 12:59

    〔記者黃子暘／新北報導〕房價高昂，青年成家不易，新北市府城鄉發展局規劃建置淡水海天段青年社會住宅，今（18）日舉行開工典禮，市長侯友宜指出，此案規劃為地上12層、地下2層建物，完工後將提供88戶住宅單元，並設置106坪的市民活動中心；此案基地距離捷運紅樹林站步行僅3分鐘，且享山河交界景觀，部分房型將配置景觀平台，並規劃屋頂花園以供遊憩，預計2028年完工。

    城鄉局長黃國峰表示，市府已透過都更分回、容積獎勵捐贈、工業區變更等多元方式，與中央合作興辦3.6萬戶社宅，淡水區部分，規劃中、興建中的社宅計3670戶；海天段一案招租將採新北市租金分級新制，依據民眾負擔能力調整租金，並保留部分戶數照顧弱勢族群。

    侯友宜介紹，海天段一案基地位於中正東路二段與八勢一街交叉口旁，西臨淡水河岸，東望向天山，鄰近紅樹林生態園區；建物規劃為1棟地上12層、地下2層建築，完工後將提供88戶，包括一房型59戶、二房型19戶及三房型10戶，並設106坪市民活動中心。

    城鄉局補充，根據施工前說明會結論，海天段一案於設計期間降低建築物高度、減少地下室開挖，並將對施工期間降低施工噪音、管控施工時間、維持交通動線及環境清整等提出具體因應方案，目標如期2028年竣工，市府將持續推動社宅建設，照顧各族群居住權益。

    新北市府城鄉發展局規劃建置淡水海天段青年社會住宅，今（18）日舉行開工典禮。圖為完工模擬圖。（新北市城鄉局提供）

    （新北市城鄉局提供）

    （新北市城鄉局提供）

    （新北市城鄉局提供）

