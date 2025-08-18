售價比標價貴！ 消保處稽查抓全聯2家、家樂福1家

前往賣場購買生活用品，偶爾會遇上標價和結帳價格不一致的情況，讓消費者對於自己花了多少錢霧煞煞。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2025/08/18 13:16

〔記者林志怡／台北報導〕前往賣場購買生活用品，偶爾會遇上標價和結帳價格不一致的情況，讓消費者對於自己花了多少錢霧煞煞。行政院消保處於今年4月至5月期間前往賣場超市零售業等消費場所查核，18家中有12家涉及缺失，其中「標價低於售價」計有3家，消費者若有發現此類情況，可向業者反應，並要求以標價結帳。

消保處指出，賣場超市零售業等消費場所常藉由標示促銷價格吸引消費者購買，但商品多樣且促銷價格經常造成浮動，常有標示價格與實際售價不符的情況，如標價低於售價，將造成消費者權益受損，因此這次前往台北市、新北市、苗栗縣及雲林縣之賣場超市零售業等消費場所進行聯合查核。

消保處簡任消保官梁明圳指出，經查18家賣場中有12家賣場標價與售價不一致，賣場缺失比例家數達67%，且查核品項總計520件之中，共計41件有標價與售價不一致情形，缺失品項數比例達7.9%，其中「標價高於售價」計35件（12家），「標價低於售價」計6件（3家，包括全聯2家、家樂福1家）。

梁明圳表示，查核結果已請主管機關經濟部依法妥處，且這次查核發現溢收商品售價的業者，需將款項退還消費者，並加強場所管理人及現場從業人員法規宣導及教育訓練，另消費者若在購物後發現收據明細所顯示的商品價格與標價不一致，可立即反應並要求以標價結帳。

此外，部分賣場因為檔期更換頻繁，除標價外，會於店內貼出告示，提醒「檔期更換中，以系統結帳價格為準」等，但梁明圳強調，標價是消費者購物與選擇的重要依據，如果只是作為「參考用」，將沒有可信度可言，業者對檔期更換來不及修改標價屬業者自身的管理問題，不應因此影響消費者。

