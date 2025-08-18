「818拆政府」12週年 民團籲內政部修法廢除區段徵收

4大區段徵收案自救會、法界與民間團體舉辦記者會呼籲內政部儘速啟動修法，廢除區段徵收制度，推動協議式開發，保障人民居住與財產權益。（記者黃宜靜攝）

2025/08/18 12:41

〔記者黃宜靜／台北報導〕「818拆政府」事件屆滿12年；為此來自4大區段徵收案自救會、法界與民間團體今日共同舉辦記者會指出，主流政黨持續拒絕廢除區段徵收制度，惡法仍傷害人民，呼籲內政部儘速啟動修法，廢除區段徵收制度，推動協議式開發，以保障人民居住與財產權益。

環境權保障基金會副執行長許博任說，12年前的今天半夜，對於大埔區段徵收拆房舍感到憤怒的人民突破並佔領內政部，訴求「土地徵收條例」修法，廢除區域徵收，但12年過去了，修法進程尚未啟動，仍有人民受到惡法迫害，呼籲內政部儘速啟動修法，廢除區段徵收。

航空城區段徵收訴訟律師團成員、義謙律師事務所主持律師翁國彥表示，近期台北高等行政法院110年度訴字第859、860號、110年度訴字第379等3件關於航空城區段徵收的判決，確認行政機關恣意將不同意者土地納入區段徵收違法，「內政部在航空城土地徵收訴訟以3連敗收場，若第1次是悲劇，第2次是鬧劇，3連敗用年輕人的話稱為『團滅』」。法院確立了未來區段徵收案件除了促進土地利用之外，必須有其他重要公益目的，並需考量不同意徵收者的財產權及居住自由所受限制。

本全律師事務所所長詹順貴表示，法界長年批判區段徵收超額徵收興辦事業所必須的土地，以及都市計畫公告前即徵收等問題明顯違法、違憲，從苗栗大埔、彰化高鐵特定區到近期的航空城案，已有多件區段徵收案在法院遭判決撤銷或宣告違法，顯見現行區段徵收制度早已不堪司法審查的檢驗，呼籲內政部啟動修法，另設都市計畫整體開發合理、合法的土地取得工具。

社子島自救會發言人李華萍表示，社子島是全台前5大迫遷案之1，1萬多名居民正面臨家園被徵收的命運，台灣雖自詡為民主國家，卻仍沿用威權時代遺留下來的區段徵收機制，以「公共利益」為名，剝奪人民土地與居住權，迫使百姓搬離世代居住的家園。「我們一直都不反對都市發展，但卻反對以犧牲人民基本權益為代價，來促進城市發展。」

李華萍哽咽地說，「沒有徵收，就不會有安置的問題，都市發展應帶給人民幸福感，但居民卻只得到滿滿的悲傷、剝奪感，我們住在自己的家裡，生活得好好的，根本不需要安置。」

桃園綠捷農地守護聯盟成員李佳倫指出，綠捷G12、G13A區段徵收案，市府即將再次辦理公開展覽，重新啟動開發程序，卻未回應民眾對必要性的質疑；竹北璞玉自救會副會長陳義旭則表示，經濟部配合新竹縣政府將於年底舉辦聽證會，明知該案國家重大建設範圍不足爭議未解，仍執意推動，無視居民反對；各自救會一致呼籲，各地方政府應停止爭議案件，內政部啟動修法，廢除區段徵收制度，避免更多人民遭受迫遷與權益侵害。

台灣人權促進會秘書長余宜家表示，區段徵收制度問題在於形式上地主可分回建地，卻無法選擇不參與，與真正的合作開發相去甚遠。實務上，大資本與財團往往透過配地規則優先取得區位最佳的土地，小產權者與無產權者則因為最小配地面積等限制只能被迫離開，形成土地再集中化的逆分配。此外，政府透過擴大徵收私人土地並轉售財團，以充盈財務，已違反公平負擔原則，明顯有違憲疑慮。

立委林淑芬表示，區段徵收制度不斷地引發人民抗爭，耗費龐大的社會成本，都市計畫整體開發勢必朝向「協議式開發」方向調整制度。據悉，地政司已經研議類似的修法方向，也已與地方政府有初步的溝通，呼籲內政部立即啟動修法進程，盡速將部版修正草案送行政院，解決這個沉痾已久的爭議。

