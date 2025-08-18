風災受創影響生計 嘉義果農女兒奮發考上清大

林湘貿學業成績優異，也參加管弦樂團公益表演。（嘉義家扶中心提供）

2025/08/18 12:38

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕接連颱風與豪雨肆虐，重創嘉義縣山區果園收成，單親家庭長大的林湘貿在荔枝收成季節協助父親搶收、修整荔枝樹，減少果園災損，近日大學分發放榜，她以優秀成績錄取清華大學，她自我期許未來在大學4年繼續努力，未來才能成為家的靠山。

林湘貿在錄取清大的喜悅中，也摻雜了一絲對學費及新竹地區高昂生活費的擔憂，在得知能有嘉義家扶中心希望工程助學金的協助後，讓她鬆一口氣。

嘉義家扶中心主任沈明彥說，暑假近尾聲，開學前夕，家扶將頒發助學金協助學子繳交學費，預定8月30日舉辦頒發典禮，將助學金交到弱勢學子手中，讓他們能無後顧之憂的繼續求學，助學金不僅是經濟上的支持，更是學子努力未來的希望。

林湘貿因父母離異，家中2姐妹自小由父親獨自扶養，父親辛勤照顧果園，卻接連遭逢天災影響收成，收入僅能餬口。

面對家中經濟壓力，林湘貿不向命運低頭，更加努力向學，除了維持優異學業成績外，也參加管弦樂團公益表演、教育論壇寫作等，擴充自身的眼界與學習回饋。

林湘貿說，最近正值荔枝收成季節，卻經歷丹納絲颱風、0728豪雨及楊柳颱風無情肆虐，她利用自己170公分身高優勢，協助父親搶收與修整荔枝樹，減少果園災損，感謝家扶助學金，讓她能繼續讀書，她會努力求學，翻轉自己和家人的生活，有能力時要回饋幫助更多人。

沈明彥表示，此次中心助學經費需求迫在眉睫，距離目標仍有50萬元的缺口，邀請社會大眾一起攜手相助，讓更多像林湘貿一樣努力不懈的學子，能勇敢追夢。

林湘貿（左）協助父親搶收與修整荔枝樹，減少果園災損。（嘉義家扶中心提供）

大學分發放榜，林湘貿以優秀成績錄取清華大學。（嘉義家扶中心提供）

