公營事業求才！ 台北自來水事業處徵求土木人才

台北市自來水事業處徵求土木人才。（圖由台北自來水事業處提供）

2025/08/18 12:18

〔記者何玉華／台北報導〕大環境搶人，公務機關徵求土木人才不易，台北自來水事業處第2次徵求土木人才，新進人員起薪從33K到47K不等，另有其他獎金，表現優秀的助理工程師第1年年薪約72萬元，5年後可上看近百萬元，自9月2日起至9月10日受理報名。

北水處辦理新進職員第2次甄試，預計在9月20日舉行筆試、10月18日進行口試及體能測驗，招募土木工程助理工程師正取5名、備取10名及土木類技術士正取14名、備取14名，總名額正取19名、備取24名，自9月2日起至9月10日受理報名。以今年支薪標準，新進助理工程師月薪約4萬7335元、新進技術士月薪約3萬3045元，表現優秀者5年後月薪有望分別達6萬4365元及4萬4310元。

請繼續往下閱讀...

北水處表示，除了每月月薪之外，另有年度績效獎金最高2.4個月、考核獎金1個月，以表現優秀的助理工程師為例，第1年年薪約72萬元，5年後年薪可上看近百萬元；並強調是制度完善的公營事業機構，服務地點均在大台北地區，還有各項福利，希望有更多有志投入者加入。

北水處補充，近2年職員平均錄取率約11.6％、工員平均錄取率約21.8％，為方便考生準備，有關甄試最新消息、各類科歷屆試題，都提供在官網「新進人員甄試專區」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法