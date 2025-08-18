台中女中男教師疑模仿自慰聲記小過 新學年還當新生導師學生炸鍋

台中女中爆讓性平案教師擔任高一新生班導師，學生炸鍋。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/18 12:35

校方今緊急開會 調回專任教師

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中女中一名男教師日前在高三課堂上疑有模仿男性自慰的呻吟聲等涉性平不當言行，有女學生感到不適並向校方反映，學校啟動性平程序調查並結案，該師被記小過且須上性平教育等課程；但新學年開始，學生赫然發現該師竟被編排擔任高一新生班導師，學生炸鍋；校方今緊急開會因應調整導師名單，該名教師回任專任教師。

女中強調，高一新生班級因沒有暑輔，僅高二及高三班有暑輔，該名教師雖編列導師，但新生實際並未跟該師接觸過；因性平法嚴格規定，須在當事人雙方保密下被調查，因調查結果無法預期，調查期間並未讓校內學生知道此事，最近懲處結果出來，校方今天一併向學生說明。

台中女中近日有學生在校園社群平台「靠北版」及Threads上PO文指出，一名男教師在高三班級的課堂上開黃腔，模仿男性自慰的呻吟聲，當下有不少人被嚇到且感到不適，經班級學生反映通報性平，校方啟動調查，近來調查結果出爐，性平案成立，該師被懲處。

但近來女中公佈新學年導師名單，該名教師竟赫然入列高一新生導師之列，讓學生議論紛紛，更有畢業班開炮質疑學校的處置方式，「高一那個導師班的學生，家長知道後不知道是如何的心情」、「當是班級畢業了有問題的老師馬上回來當班導師，這社會也是很寬容了」；消息迅速傳開，有高一新生及家長也陸續向校方表達質疑與不安。

台中女中今日上午緊急開會，宣佈決議調整導師名單，該名教師不擔任新生班導師，回任專任教師職。

外界質疑為何讓性平案成立的教師擔任導師，女中指出，因該事件發生在上學年的上學期，學生反映教師上課不當言行後，校方即啟動性平調查機制，除將該師調離行政職並請長假，未再跟學生接觸，經過4個月的調查，該性平案7月底調查結果出爐，根據調查委員的建議對該名教師處以小過處分，並須接受性平教育及心理輔導課程。

女中指出，因懲處結果7月底甫出爐，學校導師安排向來有校內輪值順序，在此之前已依學校長久以來的導師編排機制依排序完成導師編排；既然學生有質疑，今日已開會進行導師名單調整，該名教師回任專任教師，不擔任導師也不兼行政。

女中指出，該名教師任教約10年，授課風格有人反映風趣，但這次事件因有學生感到不妥且不適，有人覺得侵犯到學生界線，依性平調查結果，該師沒有掌握好原則，校方未來會持續要求校內老師杜絕相關行為。

校方強調，該案依相關法規，完成性平程序與處理，考量學生「安心與信任」，尤其對於即將進入校園的一年級新生而言，在最無顧慮的氛圍中展開學習，是學校最重視的責任，經審慎考量，將調整導師名單，以確保新生能在最安心的狀態下展開高中生活，女中並強調，會持續強化性平教育與校園安全機制，讓每一位同學都能放心學習。

台中女中性平案教師擔任高一新生班導師，學生炸鍋，校方已調整導師名單。（記者蘇孟娟攝）

