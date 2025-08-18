「匠心之夢」打造文創產業鏈 勇奪法國設計獎金獎

匠心之夢得獎作品。（圖擷取自新竹縣政府官網）

2025/08/18 13:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕由財團法人新竹縣文化基金會主辦的「匠心之夢－全國文創競賽」（Taiwan Creative Craft Design Contest: Dream of Craft），為創作者搭建從文化靈感到市場販售的完整通道，在2025法國設計獎（French Design Awards）第二季競賽中，從全球38國、超過3000件角逐作品中脫穎而出，勇奪概念設計類－「創意競賽與文化推廣」類別金獎。

文化基金會董事長也是新竹縣長楊文科，欣喜基金會重啟3年多就交出亮麗成績，讓傳統工藝結合創新設計的能量躍上國際舞台，也象徵新竹縣文化治理策略與實際成果獲得世界肯定。詳情請見競賽網址。

新竹縣政府表示，法國設計獎發言人Thomas Brandt認為，來自台灣的新竹縣文化基金會在「匠心之夢」中展現了清晰理念與創新思維，呼應當代文化與設計發展需求，並以嚴謹執行力將文化推廣轉化為具影響力的設計行動。此獎吸引包括美、日、英、法、奧、德、中、韓等地的頂尖創作參賽，由國際設計專家組成的評審團透過「盲審」機制，依據創意、設計品質、策略執行及產業影響力進行評分。

楊文科表示，「匠心之夢」競賽項目有木雕、竹編、玻璃、漆藝、霓虹、螺鈿等，透過持續舉辦與制度化機制，讓工藝師傅與新生代設計師彼此激盪、世代交流。有鑑於文化不能只是保存，更要能被應用與傳承，文化基金會並結合當代美學與生活實用性，將「匠心之夢」得獎的工藝作品，打造兼具市場潛力與文化溫度的文創商品，在縣內書店、展館與超商販售，形成產業鏈循環，讓文化資產成為創新亮點的重要動能。

