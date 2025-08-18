獎勵造林期限縮短到6年 每公頃最高可領60萬元

農業部林業保育署今起實施獎勵造林新制，期限從20年縮短到6年。（記者楊媛婷攝）

2025/08/18 12:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕過去獎勵造林年限長達20年，經營缺彈性，農業部林保署修正管理辦法，今（18日）起獎勵造林期限從20年縮短到6年，並推出堆疊式獎勵，造林6年期滿就發給每公頃獎勵金最高60萬元，並將林地經營分流並指定樹種，除一般農地與特農地等外，都可申請造林方案。

我國自2008年推動獎勵輔導造林，透過獎勵金的方式，鼓勵民眾在山坡地造林，施行迄今目前山坡地已營造5707公頃的造林地，林保署署長林華慶表示，原政策獎勵期程太長、無法因應成本，只用存活率做為發放獎勵金標準，缺乏必要的撫育配套與輔導，還有造林目標不明確，經營模式缺乏彈性，還有砍大樹種小樹，讓人工林取代多樣性高的次生林，造林範圍只限山坡地等因此修正相關辦法。

林華慶表示，新制將期限從20年期滿才可領每公頃60萬元的獎勵金，考量近年種樹成本增加，現在縮短到6年，並依照造林成果逐年審核，符合規定期滿者可發出每公頃50萬元獎勵金，並且還再依照造林類型，可再加發每公頃成林獎勵金5萬元與結構用材獎勵金5萬元，最高每公頃6年最多可領60萬元，也透過分流引導，希望可增加國產材利用率，並營造生態多樣性，並可投入森林旅遊療癒等。

林華慶進一步指出，造林區除山坡地外，也擴大加入「水利法」劃定的地下水管制區第一級、土壤及地下水污染整治法劃定的污染管制區，地方政府規劃的造林區等，也就是除特農地與一般農地外，都可申請造林方案，也就是包含檳榔園廢耕地、老化竹林等都可投入，盼增加森林覆蓋率。

林華慶表示，也將針對既有造林案提供轉換方案，原核定第7到20年的，可以自願選擇終止造林並不用返還已領取的獎勵金，或選擇舊制持續到20年結束，至於原本核定未滿6年者，則應申請變更為新制。

農業部部長陳駿季表示，過去的舊制不看品質，對林相的照顧也沒有持續性，除以生產林、非生產林等分流，生產林輔導和合作社合作，非生產林則透過生態給付等方式彰顯生態價值。

林保署表示，相關辦法今天已經公告即起施行，將於8月下旬到9月底陸續在全台各地舉辦10場次的說明會。

