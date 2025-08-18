生物老師余畇緗教消化概念 買豬雞內臟讓學生看和摸

生物老師余畇緗喜歡用「問題引導教學」，讓學生自己思考找出問題與解答。（圖由教育部提供）

2025/08/18 12:04

〔記者林曉雲／台北報導〕屏東縣萬巒國中教務主任余畇緗是教學20多年的生物老師，在教消化系統時，會到屠宰場購買完整的豬或雞的消化器官，整理後帶回課堂講解，把抽象的生物概念具體化，而為了吸引不想上課的學生到校，先與學生協商至少每週到校幾天，再承諾不會整天坐在教室裡，而是安排美容、美髮等實作課程，並創造讓學生有「一次學習成功的經驗」，引發學習動機，獲教育部教育家人物典範肯定。

余畇緗原本考上長庚大學醫事技術系，讀了2個月後，在父母支持下決定重考，再考取國立彰化師範大學生物系，她說，大學班上的學習氛圍極佳，無論什麼課程，同學們都會一起腦力激盪，透過戲劇或各種創意方式呈現內容，想辦法讓學習變得好玩，這段「在玩樂中學習」的經歷，深深影響她日後的教學風格。

請繼續往下閱讀...

她認為動機對學習很重要，一旦有了動機，就算聽不懂的地方，學生也會自己去找資料，在課堂上，余畇緗特別重視課堂氛圍與學生的學習興趣，因此會先跟學生聊天，讓他們心情放鬆，再接續開始上課。

余畇緗表示，許多學校面臨類似的大環境問題，往往是社區結構問題的延伸，地區人口老化，學生人數僅剩高峰時期3分之1，其中需要高關懷學生人數也超過全校3分之1，而不想上學的學生，多半因為覺得「上學無用」，對學校缺乏期待感。

余畇緗說，學生在課堂上聽不懂、覺得無聊，自然就不會想來學校，但只要有過一次學習成功的經驗，就有機會啟動他們的「學習馬達」，老師就是那個啟動引擎的人，她不只靠課本教學，而是讓學生實際去看、去摸，還擅長用「問題引導教學」，她認為國中生很有趣，跟他們互動也很可愛。

生物老師余畇緗教消化概念，會買豬雞內臟讓學生看和摸，把生物概念具象化。（圖由教育部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法