助攻升學 雄中校友會贈書家扶學子

高雄中學校友會贈書全國家扶學子，台鋼獵鷹董事捐助20萬元，台鋼獵鷹隊球員出席並演出灌籃，助攻家扶兒少升學之路。（記者王涵平攝）

2025/08/18 11:48

〔記者王涵平／台南報導〕高雄中學校友會贈書全國家扶學子，台鋼獵鷹董事捐助20萬元，台鋼獵鷹隊球員出席並演出灌籃，助攻家扶兒少升學之路。

高雄中學校友會與家扶基金會共同舉辦的「拔尖計劃」擁抱知識擁抱希望的贈書活動，已至第8學年、第15學期。

台鋼獵鷹董事、祐東建設總經理張博勝響應捐助20萬元購書款，並且帶領台鋼獵鷹隊共同出席全國家扶贈書儀式，全國共計707名兒少受益，獲贈5600本以上參考書。

雄中校友總會副理事長陳煌億目前擔任台南皇邑開發建設董事長，陳煌億表示，長期贊助家扶孩子參考書的目的是希望家扶兒能擁抱知識，活出自己，開展未來的人生，學有所成之後能回頭照顧需要被照顧的人，讓社會形成善的循環。

雄中校友會至今累積已贈書6760位學生，逾53000本參考書，8年來總書款售價逾1350萬元。贈書計畫針對積極升學傾向用功型的家扶孩子，客製化他們所需要的參考書，由學生自己依學校各科版本開書單，每人每學期有2400元選書費用。

