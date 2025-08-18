怪手一敲全倒！ 高雄鐵道三街「童舞」彩繪牆拆了

高雄鐵道三街童舞彩繪牆今早在怪手的拆除下，近百公尺的彩繪鐵皮應聲而倒。（圖由里長謝錫元提供）

2025/08/18 12:21

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區鐵道三街的「童舞」彩繪牆，今（18）日上午近10點，隨著鐵工廠鐵皮的拆除也應聲而倒，長近百公尺的動物彩繪正式走入歷史。

高雄市鐵路地下化，舊有的鐵道蛻變為全長15.37公里的綠廊道，2021年隨著「綠廊十想」彩繪計畫，本身也是藝術家的三民區豐裕里里長謝錫元在該里1處鐵工廠外牆進行「童舞」彩繪，將柴山、旗津大船入港、港都美食、愛河意象與動物結合，不僅成了鐵道三街的地標之一，不少里內活動也都選在彩繪牆前舉辦。

近年因鐵工廠歇業，工廠也將拆除改興建大樓，這面彩繪牆也會隨之消失，豐裕里還為此於5月舉辦向彩繪牆說再見的留影活動，終於在今天上午在3台怪手動工下，這面維持4年多的彩繪鐵皮終於應聲倒下，正式「退役」！

里長謝謝錫元表示，這面彩繪牆原本只是一面普通的鐵皮牆，卻在不知不覺中，變成了大家生活裡的風景和朋友。今天和它說再見，心裡難免有點不捨，但新的環境也代表新的開始，社區也會有新的模樣和新的故事。

