    網購加熱菸氾濫！拒菸團體籲暫緩加味加熱菸上市

    董氏基金會菸害防制中心主任林清麗強調，不論任何菸品都不能在網路上販售、廣告。（記者林志怡攝）

    2025/08/18 12:25

    記者林志怡／台北報導〕衛福部國健署日前有條件通過14項加熱菸品項的健康風險評估，引起外界關注與擔憂，台灣拒菸聯盟今日指控，目前加熱菸尚有程序沒有完成、還未合法上市，專賣網站就已四處橫行、充斥違法廣告，成為菸害防制與下一代健康的破口，呼籲政府暫緩加味加熱菸上市，先行處理網路行銷加熱菸的漏洞。

    國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，菸商處心積慮藉由網路買賣提供商品，只要一搜尋「加熱菸」等關鍵字，就能找到購買管道，政府的查緝、防堵措施顯有不足，應暫緩加味加熱菸上市，先把缺口補好，否則將衍生更大的校園危機，讓新興菸品上市後的合法、不合法分界模糊，形同就地合法，年輕人更直接淪為菸商狙擊目標。

    對於網路販售加熱菸亂象，台灣共善促進協會秘書長張文昌則說，除了網站，近期有學生只是在臉書搜尋「電子煙」，短短一小時就收到10多名賣家私訊，還有網友加入加熱菸Line購買群組後，發現有名稱為「IQ*S（加熱菸廠牌名稱）小幫手」對群組內近500名成員瘋狂推銷加味加熱菸。

    國教行動聯盟青年部祕書長李雨函強調，大腦一直到25歲左右才完全發育成熟，青少年族群的前額葉還在發展階段，對於風險評估、抑制衝動的能力尚有不足，加味菸品更是菸商吸引青少年接觸尼古丁產品的可怕陷阱，未來有高達9成的加熱菸會成為雙重、甚至多重的菸品的使用者。

    李雨函說，目前加熱菸網路廣告橫行，她曾在8月14日透過某加熱菸品網站，聯繫到一位加熱菸賣家，賣家馬上提供了購買連結，甚至提到有現貨、可以貨到付款等，卻完全沒有確認買家年齡，過程比網購食品還要有效率。

    因此，李雨函痛批，政府開放加味加熱菸，形同開啟誘惑的大門，把年輕人推向戰場的前線，成為菸商的最廉價的炮灰，但年輕人要的不是更多尼古丁的陷阱，而是要一個健康成長的環境。

    對於拒菸團體訴求，國健署菸害防制組長羅素英強調，菸品不得於網路販售或廣告，若發現違規刊登，透過網站販售通過健康風險評估的加熱菸品，若找到源頭是哪家菸品業者，依照菸害防制法開罰500-2500萬；若找不到菸品業者，就刊載廣告或媒體業者開罰20-100萬；非製造業者或廣告業者，屬個人行為人，最高開罰50萬；另未經健康風險評估的加熱菸品，於網路上刊載廣告或販賣展示最高開罰100萬。

    羅素英也提到，雖目前法規對於網購加熱菸品自用者並無裁罰規定，但若購買後轉而提供給未滿20歲者，可開罰新台幣1萬至25萬元。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    拒菸團體呼籲政府暫緩加味加熱菸上市，先行處理網路行銷加熱菸的漏洞。（記者林志怡攝）

