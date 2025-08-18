為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    颱風玲玲最快今晚生成！對台影響曝 今日大台北高溫恐達36度

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/08/18 11:41

    〔記者林志怡／台北報導〕高溫炎熱一整週，各地注意午後雷陣雨，中央氣象署提醒，週三前台灣周邊水氣偏多，各地容易有午後雷陣雨，且南部地區、中部山區需注意短延時豪雨，且今日大台北高溫仍有機會衝上36度，另目前位於琉球南方的熱帶系統今日晚間有機會增強為輕度颱風「玲玲」，對台灣無直接影響。

    中央氣象署預報員趙竑說明，目前琉球南方海面至南海均屬於低壓帶範圍，有明顯對流發展，其中位於琉球南方的熱帶雲簇已在今日上午8時增強為熱帶性低氣壓，預計持續往北移動，今晚有機會增強為輕度颱風「玲玲」，今晚至明後天前往琉球、日本九州、韓國的民眾需注意其後續影響。

    另目前華南外海有大範圍的熱帶雲簇發展，但趙竑指出，這類大範圍系統進一步增強的機會較低，且其路徑後續預計往西移動，對台灣沒有直接影響，但今日南部地區、恆春半島需注意長浪，另一處遠洋的熱帶系統則預計在下週比較有機會發展。

    趙竑表示，今日台灣天氣大致晴朗穩定，但中午過後容易有午後雷陣雨發展，西半部地區、東半部山區需注意局部大雨，南部地區、中部山區可能有短延時豪雨，且雖入夜後雨勢趨緩，中南部、金門、澎湖仍將受到水氣移入影響，有局部短暫陣雨。

    氣溫方面，由於今日各地天氣晴朗，趙竑提醒，各地今日容易有高溫發生，西半部地區、宜蘭、花蓮氣溫可達33至35度，台東地區約31至32度，大台北盆地、中南部近山區、花東縱谷有局部36度左右高溫。

    對於未來一週天氣，趙竑說，週三前台灣周邊水氣持續偏多，各地易有午後雷陣雨出現，且南部地區、中部山區需注意短延時豪雨；週四起則因太平洋高壓增強，各地多雲到晴，西半部地區、東半部山區注意午後雷陣雨；週六、週日環境偏東南風，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區注意午後雷陣雨。

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

    今晚明日降雨預測。（圖為中央氣象署提供）

    今晚明日降雨預測。（圖為中央氣象署提供）

    18日預測高溫。（圖為中央氣象署提供）

    18日預測高溫。（圖為中央氣象署提供）

