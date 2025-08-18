為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰縣議員洪騰明英勇救人反被猛犬咬 獸醫市長強調切忌「這一點」

    彰化縣議員洪騰明英勇救人反被猛犬咬，還因此手腳掛彩。（洪騰明提供）

    彰化縣議員洪騰明英勇救人反被猛犬咬，還因此手腳掛彩。（洪騰明提供）

    2025/08/18 11:40

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣議員洪騰明英勇救人反被猛犬咬，還因此手腳掛彩，對此，當過30年獸醫的彰化市長林世賢表示，遇狗攻擊切忌「不要立刻轉頭跑」，看到有人被狗攻擊，也不要徒手救人！

    林世賢指出，碰到狗狗攻擊，很多人都是出於本能轉頭就跑，其實這是最大忌諱，最好的辦法是保持警戒，如果身邊都沒有棍棒等東西，也可以蹲下撿石頭來作勢防禦。

    林世賢表示，如果是看到有人被狗攻擊，想要上前救人，也千萬記住不要徒手救人，而是要拿棍棒或瓦斯噴劑，也可以拿報紙點火作勢防禦，通常狗狗就會離開現場。

    不過，林世賢強調，這次攻擊的不是流浪犬，而是家犬在脫逃後的攻擊，這代表飼主應該有要負起管理不當責任，相關單位應該嚴格處理，尤其是針對有攻擊性的猛犬也對飼主要求加強犬隻教育。

    而對於流浪犬管理問題，林世賢也提到，最重要的關鍵在於落實家犬晶片登記，只有從源頭管理，未登記就嚴格開罰，才能避免中途棄養，避免流浪狗繼續成長。同時，應該儘速設置大型流浪狗中途之家，讓流浪狗有收容之處，再媒合有愛心家庭認養，讓流浪狗獲得最好的照顧。

    彰化市長林世賢有多年獸醫經驗，提醒遇狗攻擊切忌「不要立刻轉頭跑」，也不要徒手救人。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化市長林世賢有多年獸醫經驗，提醒遇狗攻擊切忌「不要立刻轉頭跑」，也不要徒手救人。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣議員洪騰明英勇救人反被猛犬咬，還因此手腳掛彩。（洪騰明提供）

    彰化縣議員洪騰明英勇救人反被猛犬咬，還因此手腳掛彩。（洪騰明提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播