彰縣議員洪騰明英勇救人反被猛犬咬 獸醫市長強調切忌「這一點」

2025/08/18 11:40

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣議員洪騰明英勇救人反被猛犬咬，還因此手腳掛彩，對此，當過30年獸醫的彰化市長林世賢表示，遇狗攻擊切忌「不要立刻轉頭跑」，看到有人被狗攻擊，也不要徒手救人！

林世賢指出，碰到狗狗攻擊，很多人都是出於本能轉頭就跑，其實這是最大忌諱，最好的辦法是保持警戒，如果身邊都沒有棍棒等東西，也可以蹲下撿石頭來作勢防禦。

林世賢表示，如果是看到有人被狗攻擊，想要上前救人，也千萬記住不要徒手救人，而是要拿棍棒或瓦斯噴劑，也可以拿報紙點火作勢防禦，通常狗狗就會離開現場。

不過，林世賢強調，這次攻擊的不是流浪犬，而是家犬在脫逃後的攻擊，這代表飼主應該有要負起管理不當責任，相關單位應該嚴格處理，尤其是針對有攻擊性的猛犬也對飼主要求加強犬隻教育。

而對於流浪犬管理問題，林世賢也提到，最重要的關鍵在於落實家犬晶片登記，只有從源頭管理，未登記就嚴格開罰，才能避免中途棄養，避免流浪狗繼續成長。同時，應該儘速設置大型流浪狗中途之家，讓流浪狗有收容之處，再媒合有愛心家庭認養，讓流浪狗獲得最好的照顧。

彰化市長林世賢有多年獸醫經驗，提醒遇狗攻擊切忌「不要立刻轉頭跑」，也不要徒手救人。（資料照，記者劉曉欣攝）

彰化縣議員洪騰明英勇救人反被猛犬咬，還因此手腳掛彩。（洪騰明提供）

