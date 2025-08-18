台東縣府開闢馬來西亞直航包機 年底首航

台東-馬來西亞直航將於年底成行。（台東縣政府照片提供）

2025/08/18 11:32

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府開拓國際包機直航，與華府旅遊集團、峇迪航空（Batik Air）合作推出「台東—馬來西亞」5日遊直航包機航線，將於12月30日開通，帶領台東旅客直抵異國風情，也為馬來西亞的旅客提供了最便捷的管道。

縣長饒慶鈴表示，在這次包機正式啟航前，縣府團隊就已超前部署，親自率隊與當地旅遊業者進行了密集的交流與推廣，更簽署了觀光合作備忘錄，有效地建立台東在馬來西亞旅遊市場的能見度與口碑，並願意將其納入行程規劃，這次直航包機順利開通，不僅大幅節省台東鄉親前往馬來西亞的旅程時間。

台東縣政府指出，為拓展馬來西亞包機直航航線，交通及觀光發展處洪國欽副處長於6月親自率團前往拜訪當地旅遊產業的重要夥伴，與馬來西亞華人旅遊業公會（MCTA）總會長劉偉康簽署觀光合作備忘錄（MOU），更確立了長期雙邊合作的機制，成功向馬來西亞旅行社協會（MATTA）、黃金旅遊、GTT及中華航空等關鍵業者，展示了台東豐富多元的旅遊魅力，皆獲得當地業者的高度肯定。

交觀處說明， 馬來西亞5日遊行程在吉隆坡登上地標雙子星花園廣場，漫步黑風洞彩虹階梯，並搭乘雲頂纜車遠眺山景，於亞羅街夜市大啖美食，探訪充滿故事的鬼仔巷，除此之外走訪世界文化遺產城市馬六甲，體驗雞場古董街、荷蘭紅屋等歷史風華，並乘坐人力三輪車遊古城，將欣賞布城的水上粉紅清真寺與首相署的建築之美。欲報名「馬來西亞直航包機五日遊」的民眾，可洽詢蝴蝶蘭大樂、勝芳、普悠瑪、翔天、星航等旅行社。

