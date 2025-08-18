立院今審兒托法 時力等4小黨支持「監管雲」入法

時代力量黨主席王婉諭（左三）偕同台灣基進等本土小黨18日舉辦「支持監管雲入法，讓真相說話！」記者會。（記者塗建榮攝）

2025/08/18 11:36

〔記者林哲遠／台北報導〕立院社福及衛環委員會今日審查「兒童托育服務法草案」，時代力量偕同台灣基進等本土小黨於立院外召開記者會，齊聲支持行政院版第30條「監管雲」條文，呼籲朝野立委重視因缺乏監視器畫面而導致真相難以釐清的嚴重問題。

時代力量黨主席王婉諭指出，行政院草案要求托育機構安裝監視器並雲端備份，以避免「硬碟壞了」、「記憶卡沒插」、「畫面遺失」等情況，而近年來多起托嬰悲劇，孩子甚至還不會說話就離世，更讓家長在調閱影像時屢遭阻礙。

「沒有畫面，就沒有真相。」王婉諭認為，監管雲不是即時監控，而是證據保全，影像僅於重大爭議或疑似兒虐事件中，依法律程序由地方政府調閱，並記錄時間與用途。她呼籲，立委支持修法，讓事實留存，重建信任，保障孩子、家長與托育人員。

時代力量新竹市議員蔡惠婷表示，協助處理的糾紛中，有些因有監視器才能釐清責任，但更多案件因無影像而不了了之。她舉例，2023年新竹一名3個月大男嬰遭熱水燙傷，家屬調閱畫面卻被告知故障；2025年3月一名女嬰窒息死亡，影像顯示孩子趴臥40分鐘無人查看。

蔡惠婷強調，新竹市雖將監視器納入稽查，但因未設置監管雲，影像缺乏異地備份，難確保家長取證，呼籲立法院儘速納入地方政府設置監管雲的規定，編列經費，完善制度。

時代力量新竹市議員林彥甫提及，監管雲應稱「守護雲」，因其目的不是監控業者，而是保全證據，保障孩子、家長、老師與業者。政府應限縮調閱範圍與資格，僅限兒虐或性平事件調查使用，並不得作為其他裁罰依據，避免濫用；若發現其他違規，主管機關應另案調查並取得其他證據，而非僅憑雲端畫面。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯也說，最迫切的改革就是監管雲，所有托育機構應強制安裝監視器，並每日自動上傳雲端，至少保存30日，並建立透明的調閱程序。行得正的業者無需恐懼，真正的壓力來自制度不清。他呼籲立委把握機會，讓托育體系多一分安全與平等。

台灣基進組織部專員陳杰揚表示，托嬰虐童案屢見不鮮，托育單位常以「監視器壞了」或「檔案遺失」為由拒絕提供影像，真相因此消失，因此修法應納入「監管雲」制度，確保證據留存。

小民參政歐巴桑聯盟媒體公關部主任徐鶯慈表示，好的托育制度應兼顧「支持」，第一線托育人員面臨低薪、過勞、不被理解的困境，政府應改善待遇、補充人力、提供專業與心理支持，讓托育工作成為受尊敬的專業，呼籲立委修法不能淪為「防範法」，而應成為真正保護孩子、支持家庭的「培力法」。

立法院社福及衛環委員會18日審查兒童托育服務法草案。（記者塗建榮攝）

