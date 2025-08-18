為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    機捷尖峰擁擠、等太久 民代爭取直達車停靠林口站

    立法院交通委員會今天考察機場捷運A9林口站。（記者賴筱桐攝）

    立法院交通委員會今天考察機場捷運A9林口站。（記者賴筱桐攝）

    2025/08/18 11:19

    〔記者賴筱桐／新北報導〕隨著人口成長和運量提升，機場捷運每逢上下班尖峰時段人潮擁擠，也有民眾抱怨列車等太久。立法院交通委員會今天上午至機捷A9林口站考察，地方民代爭取尖峰時間直達車停靠林口站，滿足民眾通勤需求；桃捷回應，已研發列車即時車廂擁擠度資訊顯示系統，預計1個月內上線；至於直達車增設停靠站，須克服技術問題再研議。

    桃園捷運公司簡報指出，因應提升運量策略及通勤旅運量上升，機場捷運自2023年起至今年8月累計增開16班次的加班車，目前機場線早尖峰擁擠區段發生在A3至A2站間，評估研議優化營運模式方案，提升運能及服務品質，已研發列車即時車廂擁擠度資訊顯示，以利旅客分散車廂搭乘，提升空間使用率及效能，預計1個月內上線。

    立委洪孟楷表示，目前直達車沒有停靠A9林口站，民眾通常要先搭普通車到A8站，再轉直達車到台北車站，造成不便，建議早上7點30分至8點30分，試辦1班直達車增加停靠A9站。

    桃捷公司董事長沈志藏回應，捷運車廂是固定式設計，不像台鐵可以加掛列車，且每側月台只能容納4節車廂，直達車第5節車廂載運行李不載客，若直達車要增加停靠普通車站別，需要克服技術和人力問題再研議。

    新北市議員蔡淑君說，近年林口人口成長快速，先前桃捷公司宣稱受到軌道、月台和腹地限制，直達車無法停靠A9站，現在又說只要運量達標，技術可以克服，盼桃捷公司說清楚。

    立委蘇巧慧認為，每個人都希望可以搭上車，桃捷公司對於車廂擁擠的標準，是否與居民的感受度一致？建議訂定短、中、長期的營運優化方案，若評估不可行應明白告訴民眾。

    有民眾抱怨尖峰時段機場捷運車廂擁擠、等車時間太久，桃捷公司表示，累計已增開16班次列車。（記者賴筱桐攝）

    有民眾抱怨尖峰時段機場捷運車廂擁擠、等車時間太久，桃捷公司表示，累計已增開16班次列車。（記者賴筱桐攝）

