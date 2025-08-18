為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹市府宣布11/1起敬老愛心卡加碼至800點 農會及藥局上限增至200點

    竹市府宣布11/1起敬老愛心卡加碼至800點，農會及藥局點數上限增至200點。（資料照）

    竹市府宣布11/1起敬老愛心卡加碼至800點，農會及藥局點數上限增至200點。（資料照）

    2025/08/18 11:10

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府優化敬老卡與愛心卡使用機制，為擴大照顧長者及弱勢族群，11月1日起敬老卡及愛心卡每月社福點數提升至800點，農會及藥局每月點數上限也各提升至200點，讓政策更貼近長輩與身障朋友的實際需求。

    市府推動敬老卡及愛心卡擴大使用，並以「先提升使用率、再逐步增加點數」為施政方向，從過去僅約8%的使用率，到112年提升至21%、113年達30%，截至今年6月更突破42%，顯示市府所推動的政策達到預期目標，讓竹市長輩及身心障礙朋友們都能享有更優質的社會福利。

    社會處表示，有關敬老卡及愛心卡總點數提升至每月800點、農會及藥局上限提升至200點，市府已與各通路研擬規劃系統修正，如對敬老卡與愛心卡使用項目及申請有疑問，可撥打1999、區公所社政課及社會處，聯繫方式如下：東區區公所：03-5218231、北區區公所：03-5152525、香山區公所：03-5307105、社會處： 03-5352386分機203（敬老卡）或分機502（愛心卡）。

