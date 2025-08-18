監視影像對兒童命案至關重要 被害家屬籲監管雲納兒托法

兒童案件被害家屬團體今在新北市議員張維倩、戴瑋姍陪同下舉行記者會，要求將「監管雲」納入兒托法。（被害家屬團體提供）

〔記者謝君臨／台北報導〕2022年4月發生一起9個月大女嬰在私托被托育員以棉被蓋頭，手腳壓制長達18分鐘18秒致死命案，引發社會關注。立法院社會福利及衛生環境委員會今審查「兒童托育服務法草案」，被害家屬團體也在新北市議員張維倩、戴瑋姍、黃淑君、陳乃瑜陪同下共同舉行記者會，強調監視器影像對於兒童命案的重要性，要求將「監管雲」納入兒托法。

「監管雲」目的在於發生重大事故時能客觀釐清查明事實真相，並自動上傳雲端備份保存，不用擔心監視器檔案設備被人為因素毀損，這是保障從業者、第一線托育員及幼童權益的政策，目的不在監控、也不是家長隨時都可調閱影像，中央主管機關對於申請調閱監視影音要制定相關辦法才得以申請。

根據衛福部統計，從110年到112年6月，托嬰中心涉及托育人員不當對待的案件共計114件。其中，有10件是因監視設備人為操作不當或損壞，導致影像無法使用。另有31件在例行稽查中發現影像設備毀損，雖經限期改善，依然顯示存在保存風險。這也是為什麼衛福部撥出預算要架設監管雲。

被害家屬團體指出，目前制度僅對托嬰中心有強制裝設監視器規範，居家保母場域仍未被強制納入，這使得發生爭議時常難以提出客觀影像證據。

被害家屬團體表示，有多少幼童命案因缺少重要證據，無法讓加害人繩之以法，該償還給孩子的公道，家長無法替孩子討真相，這對慟失愛兒的家長來說是多麼痛苦又遺憾，「我們之所以直到今日都還站出來，就是因為我們無法讓那些無辜死去的幼童們白白犧牲。」

立法院社福及衛環委員會18日審查兒童托育服務法草案。（記者塗建榮攝）

