國教院攜手宜蘭縣 共同打造教育創新實驗場域

國教院長林從一（左）和宜蘭縣代理縣長林茂盛（右）今日簽署合作備忘錄，將共同打造教育創新實驗場域。（國教院提供）

2025/08/18 10:58

〔記者林曉雲／台北報導〕國家教育研究院與宜蘭縣政府於今（18日）簽署學術合作協議，由國教院長林從一和宜蘭縣代理縣長林茂盛代表簽署。林從一表示，宜蘭縣長期深耕戶外教育、融合教育與社會情緒學習（SEL）等領域，合作將聚焦於課程設計與教學創新，以宜蘭在地豐富的自然與社區資源為基礎，建構區域型實驗場域，展開為期2年的策略夥伴關係，實踐融合教育創新與數位轉型。

合作將從盤點在地場域資源、建構問卷與訪談工具、研發環境體驗與SEL課程模組，到推動教師專業發展與公開課博覽會，除了回應現場需求，也著重於激發教育創新的具體行動。林從一表示，國教院特別重視與宜蘭攜手建構「區域型實驗場域」，讓理論不只停留在紙上，而能進入教室、走入戶外，成為孩子們真正體驗與學習的過程，其中「數位發展」是支撐整體合作策略的重要關鍵，也將共同關注特殊需求學生的學習權益，發展融合教育的戶外課程，以落實教育機會平等的核心價值。

請繼續往下閱讀...

國家教育研究院日前與宜蘭大學簽署學術交流與合作協議書，林從一說明，期待未來與宜蘭縣政府的三方合作，結合研究、治理與專業資源，運用宜蘭自然環境建構跨域學習平台，推動課程設計、師資培訓與在地特色融入，以「實驗場域」為核心，打造宜蘭示範基地並向全國推廣，未來將透過定期成效評估，作為續約與模式精進的重要依據，期盼建立一套兼具在地特色、創新精神與系統化回饋機制的教育模式，為台灣教育的數位轉型與教育公平注入新動能，開創嶄新的發展格局。

國教院和宜蘭縣府合作，共同打造教育創新實驗場域。（國教院提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法