    首頁　>　生活

    豐原天主堂去年火災毀損 天主教募款助重建

    天主教台中教區與堂區特別舉辦募款餐會，協助豐原天主堂重建。（靜宜大學提供）

    2025/08/18 11:06

    〔記者歐素美／台中報導〕豐原天主堂（全名「豐原聖巴德利爵堂」），具有70多年歷史，去年8月因電線走火引發火災而毀損，重建經費高達1億3千萬，天主教台中教區與堂區日前特別舉辦募款餐會，呼籲各界一起出錢出力，協助豐原天主堂重建，以延續教會公益精神，服務社區。

    台中教區主教暨靜宜大學董事長蘇耀文表示，早期外籍傳教士來台，不僅建立聖堂、醫院、孤兒院及社福機構，也開辦幼兒教育，豐原天主堂曾由美國瑪利諾神父萬民寧創辦「海星幼稚園」，照顧學齡前兒童，後來因少子化停辦，現任本堂鄭文宏蒙席則在近年開辦「樂齡健康活力中心」照顧社區長輩。豐原天主堂受損後，各界一年來積極募款，只盼早日重建天主的聖殿，以提供更多的社區服務，延續教會公益精神。

    豐原天主堂主任司鐸鄭文宏表示，火災造成沉痛損失，但在艱難時刻感謝弟兄姊妹的支持，也堅信主的眷顧與恩寵無所不在。3年前，豐原天主堂在台塑基金會贊助下成立「樂齡健康活力中心」，已服務逾130位長輩，每週安排課程並量測健康指標，持續關懷社區。災後重建艱鉅，募款需達到60%（約7800萬元）才能動工。

    天主教台中教區於16日舉辦募款餐會及拍賣與義賣活動，原目標100桌，最終達到105桌。台中教區主教蘇耀文、新竹教區榮休主教劉丹桂、新竹教區主教李克勉與鄭文宏及多位教友皆捐出珍藏品拍賣，各地教友熱烈響應「聖巴德利爵勇士計畫」，可一次捐助，也可採分期3年內完成20萬捐款，共同守護聖堂。

    豐原天主堂因火災毀損，天主教教友協助清理現場。（靜宜大學提供）

