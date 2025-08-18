馬祖國際藝術島9月登場 大專師生、教職員搭船來回全票打5折

第3屆馬祖國際藝術島將於9月5日登場，為了鼓勵民眾搭新臺馬輪遊覽藝術團隊作品，連江縣政府推出大專師生、教職員搭新台馬輪遊馬祖，全票來回僅需1025元。（記者俞肇福攝）

2025/08/18 11:10

〔記者俞肇福／綜合報導〕第3屆馬祖國際藝術島自9月5日起至11月16日止，來自全球9個國家與地區超過55組藝術團隊，展出50餘件精彩作品，堪稱全台最大的跳島藝術慶典。連江縣長王忠銘表示，為了鼓勵全國大專院校師生與教職員到馬祖欣賞馬祖國際藝術島作品，凡是大專師生從9月到11月搭乘「新台馬輪」往返基隆與馬祖，來回全票僅需1025元（相當於打5折），盼鼓勵師生踴躍來馬祖參觀。詳細資訊可洽馬祖國際藝術島官方網站。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐說，結合馬祖國際藝術島展期，推出全台大專院校師生限定「藍色創藝航線」優惠。今年9至11月間，只要搭乘交通船「新台馬輪」往返基隆與馬祖，憑有效證件，享來回全票1025元優惠，等於買去程送回程。

陳如嵐指出，優惠票為每日限量，週日至週四每天限額100名，週五與週六限額50名。符合資格師生，即日起於「馬祖海上交通訂位購票系統」購買乘船日2個月內的船票。登船通關時，需出示身分證及有效大專院校學生證或教職員證；若未出示相關證件，須現場補足全票差額。

陳如嵐說，盼透過「藍色創藝航線」優惠，邀請青年們與教育人員到馬祖，近距離欣賞多國藝術家作品，感受藝術在島嶼的溫度與魅力。

交旅局建議，到訪前可先至馬祖國際藝術島官方網站，查詢作品地圖與活動行事曆，從涵蓋軍事據點、發電廠、公車、體育館及老宅等特色場域中，選擇想欣賞的作品。

