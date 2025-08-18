台南「區區有充電站」計畫 第2批充電站啟用

台南「區區有充電站」計畫第2批共16席充電站上線啟用，圖為義林一街路外停車場。（圖由台南市政府供）

2025/08/18 11:20

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府向環境部爭取2.5億經費，於全市37個行政區建置202處充電站點。繼首批23席充電站啟用之後，第2批的16席充電站於今（18）日上線啟用，民眾可透過「台南好停APP」查找充電站的位置，減少旅程焦慮。

交通局長王銘德指出，第2批充電站分布9處場域，共16席慢充格位，其中關廟區公所及下營區永安街停車場屬「充電優先格位」，其他為「充電專用格位」，呼籲駕駛人多加注意，如占用電動汽車充電專用停車位，經通報舉發可處1200元罰鍰。

第2批上線啟用充電站分別位於，仁德區義林一街路外停車場（2席）、新化區新化體育公園（2席）、關廟區關廟區公所（1席）、玉井區玉井體育館對面停車場（2席）、下營區永安街停車場（2席）、官田區隆田後火車站（2席）與二鎮森林公園（2席）、佳里區蕭壠足球場（2席）、佳里區公所（1席）。

交通局統計，首批13處充電站於安平區南島路市政園區路外停車場設有2席350kW充電格位，其餘12處皆設於溪北區域，共6席200kW快充格位，及15席11kW慢充格位。自5月啟用至今共累積使用73次，總充電度數為1738.14度，其中六甲運動公園使用次數達30次，其次為南島路市政園區路外停車場亦有19次。

交通局指出，為確保公有停車場充電服務訂價合宜，要求業者實施尖離峰定價，並核定尖峰時段費率不得超過每度14元、離峰時段則不得超過每度10元。本案營運團隊目前以快充每度8元、慢充每度5元的優惠價格提供服務，後續將不定期規劃行銷優惠方案，駕駛人可透過下載「電小二」APP查詢充電樁即時資訊及優惠活動，進而享有充電及支付等服務。

台南「區區有充電站」計畫第2批共16席充電站上線啟用，圖為新化體育公園停車場。（圖由台南市政府供）

