為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣消保協會檢驗30件市售枸杞 全數驗出重金屬

    台灣消保協會呼籲政府應對市售枸杞修正標準、加強監管。（資料照）

    台灣消保協會呼籲政府應對市售枸杞修正標準、加強監管。（資料照）

    2025/08/18 10:41

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣消保協會抽樣全台市售30件枸杞，今天（18日）發布結果，全數驗出重金屬，主要包括鎘、鉛，連有機產品也難以倖免，呼籲政府應修正標準、加強監管。

    近年枸杞因養生風潮而廣受歡迎，許多民眾長期拿來泡茶、煲湯或直接食用。但很多消費者並不知道台灣並沒有生產枸杞果肉，僅有部分種植枸杞葉子使用，也就是說市售的枸杞全數都是進口，9成以上從中國進口，主要來自西北的新疆、青海、甘肅等地。

    台灣消保協會此次針對市售30件（包含通過有機驗證產品）枸杞產品，進行重金屬含量檢測，結果顯示所有樣品均檢出重金屬，主要包括鎘、鉛。

    台灣消保協會指出，鎘（Cd）現行鮮果標準為 ≤0.05 mg/kg，本次檢測有4件樣品超過限值，最高檢出0.081mg/kg，其中2件為有機枸杞，分別購自某連鎖賣場、某批發街及網路平台。鉛（Pb）現行鮮果標準為 ≤0.1mg/kg，本次檢測有2件高達0.13mg/kg，一件紅枸杞來自某連鎖賣場，另一件是網路購買的黑枸杞產品。

    台灣消保協會表示，枸杞在栽種過程中可能因土壤污染、施肥、灌溉水源、加工與乾製過程、而累積重金屬，加上枸杞植物的重金屬富集能力強，容易檢測出重金屬殘留問題。

    針對現行檢驗標準是以鮮果為基準，而市售枸杞皆為果乾，台灣消保協會認為，枸杞在乾燥過程中，水分大量流失，重金屬含量相對濃縮，乾燥後重金屬濃度會相對提高，導致即使檢驗值超過標準，仍無法說其超標，然而就是驗出這麼多量的重金屬，消費者長期食用仍有潛在健康風險。

    因此呼籲政府應針對枸杞乾製品，訂定更合理的專屬標準，並加強邊境檢驗與市場稽查。

    台灣消保協會說，業者也應主動提供枸杞產品來源並附檢驗報告，供消費者參考；消費者則應選購標示清楚、附有檢驗數值的產品，且避免長期過量食用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播