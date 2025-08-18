台灣消保協會檢驗30件市售枸杞 全數驗出重金屬

台灣消保協會呼籲政府應對市售枸杞修正標準、加強監管。（資料照）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣消保協會抽樣全台市售30件枸杞，今天（18日）發布結果，全數驗出重金屬，主要包括鎘、鉛，連有機產品也難以倖免，呼籲政府應修正標準、加強監管。

近年枸杞因養生風潮而廣受歡迎，許多民眾長期拿來泡茶、煲湯或直接食用。但很多消費者並不知道台灣並沒有生產枸杞果肉，僅有部分種植枸杞葉子使用，也就是說市售的枸杞全數都是進口，9成以上從中國進口，主要來自西北的新疆、青海、甘肅等地。

台灣消保協會此次針對市售30件（包含通過有機驗證產品）枸杞產品，進行重金屬含量檢測，結果顯示所有樣品均檢出重金屬，主要包括鎘、鉛。

台灣消保協會指出，鎘（Cd）現行鮮果標準為 ≤0.05 mg/kg，本次檢測有4件樣品超過限值，最高檢出0.081mg/kg，其中2件為有機枸杞，分別購自某連鎖賣場、某批發街及網路平台。鉛（Pb）現行鮮果標準為 ≤0.1mg/kg，本次檢測有2件高達0.13mg/kg，一件紅枸杞來自某連鎖賣場，另一件是網路購買的黑枸杞產品。

台灣消保協會表示，枸杞在栽種過程中可能因土壤污染、施肥、灌溉水源、加工與乾製過程、而累積重金屬，加上枸杞植物的重金屬富集能力強，容易檢測出重金屬殘留問題。

針對現行檢驗標準是以鮮果為基準，而市售枸杞皆為果乾，台灣消保協會認為，枸杞在乾燥過程中，水分大量流失，重金屬含量相對濃縮，乾燥後重金屬濃度會相對提高，導致即使檢驗值超過標準，仍無法說其超標，然而就是驗出這麼多量的重金屬，消費者長期食用仍有潛在健康風險。

因此呼籲政府應針對枸杞乾製品，訂定更合理的專屬標準，並加強邊境檢驗與市場稽查。

台灣消保協會說，業者也應主動提供枸杞產品來源並附檢驗報告，供消費者參考；消費者則應選購標示清楚、附有檢驗數值的產品，且避免長期過量食用。

